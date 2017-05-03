當代置業(01107)宣布，4月合約銷售額約15.03億元(人民幣‧下同)，按年增長37.41%，其中物業合約銷售額約14.54億元，車位合約銷售額約4923萬元；期內，物業合約銷售面積約14.48萬平方米，按年增長16.49%；銷售均價每平方米約10036元。
今年首4月，該公司合約銷售額約49.33億元，上升20.2%；其中物業合約銷售額約48.01億元，車位合約銷售額約1.32億元；期內，物業合約銷售面積約49.87萬平方米，銷售均價每平方米約9627元。
當代置業(01107)宣布，4月合約銷售額約15.03億元(人民幣‧下同)，按年增長37.41%，其中物業合約銷售額約14.54億元，車位合約銷售額約4923萬元；期內，物業合約銷售面積約14.48萬平方米，按年增長16.49%；銷售均價每平方米約10036元。
今年首4月，該公司合約銷售額約49.33億元，上升20.2%；其中物業合約銷售額約48.01億元，車位合約銷售額約1.32億元；期內，物業合約銷售面積約49.87萬平方米，銷售均價每平方米約9627元。
|下一篇：
|【帶眼識股】時間由你 選擇由你
|上一篇：
|人幣在岸價收跌