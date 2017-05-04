港股直擊 即巿股評

隔晚美國聯儲局一如預期維持利率不變，美股三大指數個別發展。港股周二創出超過21個月收市新高後，今日復市回吐，強勢科網股和手機零件股回落。相反，滙控(00005)中午公布的季績勝預期，逆市抽高。

恒指低開15點，報24680點已屬半日高，甫開跌幅擴大，曾挫165點，見24530點全日低，中午跌130點。午後跌幅收窄，收市競價時段嘜至全日高位。恒指收報24683點，跌12點或0.1%。大市今日有逾900隻股份下跌，上升股約500隻。

全日成交額796.67億元，較上日增加約100.1億元，為4月7日以來新高。

國企指數收報10088點，跌85點或0.8%。

恒指即月期貨收市升9點或0.04%，報24569點，低水115點。

A股低收，滬指跌0.25%；深指跌0.36%。兩市成交額約4531億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升37點，報20916。

藍籌股方面，周二創新高的騰訊(00700)回吐1.9%；建行(00939)跌0.5%；工行(01398)跌0.8%；中行(03988)跌0.8%；「三桶油」跌0.6%至1.5%。相反，滙控中午公布首季稅前盈利跌19%，勝市場預期，收市抽升2.9%，為表現最好藍籌；恒生(00011)升2.7%；中移動(00941)升1%。

焦點板塊

蘋果概念股：蘋果公司第二季度表現略遜預期，iPhone智能手機銷量出乎意料倒退1%，同時大中華市場收入跌14%。本港蘋果概念股向下，瑞聲科技(02018)曾挫5.4%，收市跌3.1%；舜宇光學(02382)挫4%；高偉電子(01415)跌3.2%；ASM太平洋(00522)跌3.4%。其他手機零件股方面，信利國際(00732)跌2.3%；通達(00698)跌3%；比亞迪電子(00285)跌1.5%。

科網股：社交媒體Facebook首季淨利潤按年升76.6%至30.6億美元勝預期，不過警告今年廣告收入增長可能放緩。除了騰訊回吐外，其他本港科網股亦受壓，美圖(01357)跌2.5%；金蝶(00268)跌2.1%；金山軟件(03888)挫4.3%；IGG(00799)挫5.6%；中軟國際(00354)跌2.7%；網龍(00777)跌3.1%。

汽車股：多隻汽車製造商股份跑輸，吉利汽車(00175)挫4.8%，為表現最差藍籌，吉利於上午10時15分至10時16分錄多手共3100萬股交叉盤，每股作價10.55元，涉及3.3億元。另外，比亞迪(01211)創一個月新低，收市跌2.3%，連跌第5日；長汽(02333)跌1.5%；北汽(01958)跌2.7%；瑞信認為廣汽(02238)屬內地汽車行業首選，重申「跑贏大市」評級和目標價16元，股價反覆跌0.5%。相反，華晨(01114)午後描高，收市升2.6%。

內房股：花旗指內地4至5月份的地產銷售料受壓，因3月中旬開始新一輪樓市調控政策推出，且政府收緊信貸政策以控制金融風險，預計主要一二線城市敞口較高、定價靈活度較低的內房股受影響更大。內房股跑輸，華潤置地(01109)跌2.4%；遠洋集團(03377)遭花旗降評級至「減持」，目標價下調至3.4元，股價跌5.2%；碧桂園(02007)跌3.6%；中國恒大(03333)挫7.4%；龍湖地產(00960)跌3.7%；世茂房地產(00813)跌4.2%；融創中國(01918)跌3.2%；雅居樂(03383)挫4.7%。

焦點股份

豐盛控股(00607)：發澄清通告後今早復牌，裂口高開15.1%，最多升19%，收市升17.46%，成交額12.72億元。集團指Glaucus報告包括誤導性、具偏見、有選擇性、不準確及不完整聲明及毫無根據指控，以及不負責任的揣測，正諮詢法律顧問及將考慮對Glaucus採取法律行動。集團強調為保障股東權益會考慮回購公司股份。與豐盛交叉持股的卓爾集團(02098)無起跌。持有豐盛9.88%的中國華融(02799)升1.5%。豐盛投資的衍生集團(06893)、實力建業(00519)及密迪斯肌(08307)，分別無起跌、跌4.5%和升2.7%。

航標控股(01190)：股價狂飆，上午最多升79.8%，見0.32元逾兩個月高，收市升62.9%，為表現最好港股。集團公布，收購廈門凱浦瑞電子科技51%權益的先決條件已獲達成，公司已按發行價向賣方配發1.8億股代價股份，佔公司擴大後股本約15.3%。

Niraku(01245):日本彈珠機營運商Okura(01655)正招股，將成本港第三隻彈珠機股份。上周五收市後發盈喜的Niraku借勢炒高16.7%，報1.4元。DYNAM JAPAN(06889)亦收升4%。

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