日本彈珠機營運商Okura(01655)正招股，將成本港第三隻彈珠機股份。另外兩股今日逆市跑出。
DYNAM(06889)曾見16.34元創近兩年高，現升5.4%，報15.96元，成交額3070萬元。
Niraku(01245)曾升20.8%，見1.45元創近5個月高，現升16.7%，成交額4870萬元。集團上周五收市後發盈喜，預期截至3月31日止年度，綜合除稅後溢利將按年大幅增加，年度業績預期於5月15日或前後公告。
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