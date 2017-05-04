即巿股評 港股直擊

隔晚花旗聯儲局議息，連耶媽都冇出嚟講嘢，預咗唔加息啦......不過市場估計下個月加息機會大增，港股假期完結後借勢回吐。恒指喺假期前創咗21個月收市新高，今日未能再接再厲，恒指低開15點後，跌勢持續，半日最多跌165點，低見24530點，半場報收24565點，跌130點；國指繼續跑輸，跌近100點，報10073點。

蘋果公司iPhone7無預期咁好賣，季度業績差過預期。Facebook業績雖報捷，但預期廣告收入見頂，今年廣告收入將放緩。兩大巨頭出咗利淡消息，等於對之前熱炒嘅科技股當頭棒喝，龍頭股王騰訊(00700)半日最多跌1.9%，低見243.8元，半場報收244元，跌幅亦達1.8%。

蘋果概念股孖寶星期二創完新高，今日大條道理回吐，瑞聲科技(02018)半日跌4.6%，舜宇光學(02382)亦跌3.7%。其他手機設備股同科網股全線回吐，跌幅閒閒地超過2%。

不過阿Man仍睇好科技股全年表現，之前大部份科技股都超買，正好趁機會修正一下。想穩陣啲等呢個板塊嘅股份，回落10日線，甚至20日線搵支持，可能係一個趁回吐吸納嘅好機會。

大笨象(00005)中午公布季度業績，雖然稅前盈利50億美元，按年仍要下跌近19%，但遠遠好過市場預期跌三成。加上按季扭虧為盈。至於派息水平符合預期，可惜未有再提及回購，可能要等中期業績，不過呢份成績表一定收貨，上半場股價已逆市升，下半場或者可以乘勝追擊。

其他重磅股方面，以內銀股表現較差，普遍跌1%，皆因有大行調低目標價，雖然維持買入評級，但亦難免成為回吐藉口。至於「三桶油」都係唔爭氣，跌幅由0.6%至1.8%，花旗石油庫存意外地減少，但石油股繼續疲弱，呢個板塊唔知幾時至可以做番場好戲。

呢個周末係法國總統大選，預期黑天鵝發生機會較低，但小心駛得萬年船，缸邊友呢兩日入場意欲大減，加埋北水亦唔見積極掃貨，睇嚟港股呢兩日難以再向上突破，至怕係圓頂回落。上破唔倒24700企穩，慢慢行番轉頭，首個支持位喺24450，再落二萬四或再受考驗。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)