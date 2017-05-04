港股直擊 即巿股評

港股上日創逾21個月收市新高後，今早假期後復市回吐。早前走勢較強的科網和蘋果概念股亦回吐，汽車股則連日跑輸。

恒指低開15點，報24680點已屬半日高，甫開跌幅擴大，半日最多跌165點，見24530點。恒指中午收報24565點，跌130點或0.5%，大市成交額399.12億元。

國企指數報10073點，跌99點或1%。

A股個別走，滬指跌0.07%；深指升0.38%。

藍籌股方面，建行(00939)跌1%；工行(01398)跌1.2%；中行(03988)跌1.3%，拖低大市46點。周二創新高的騰訊(00700)跌1.8%，拖低大市50點。另外，友邦(01299)跌0.3%；國壽(02628)升0.8%；「三桶油」跌0.6%至1.8%。相反，今日公布季績的滙控(00005)升0.5%；中移動(00941)升0.8%；港鐵(00066)破頂，半日升1%；神華(01088)升1.6%。

焦點板塊

蘋果概念股：蘋果公司第二季度表現略遜預期，iPhone智能手機銷量出乎意料倒退1%，同時大中華市場收入跌14%。本港蘋果概念股向下，瑞聲科技(02018)曾挫5.4%，半日跌4.6%；舜宇光學(02382)跌3.7%；高偉電子(01415)跌3.2%；ASM太平洋(00522)跌2.7%。其他手機零件股方面，信利國際(00732)跌3.9%；通達(00698)跌4%；比亞迪電子(00285)跌2.9%。

科網股：社交媒體Facebook首季淨利潤按年升76.6%至30.6億美元勝預期，不過警告今年廣告收入增長可能放緩。除了騰訊回吐外，其他本港科網股亦受壓，美圖(01357)跌1.6%；金蝶(00268)跌2.1%；金山軟件(03888)挫4.1%；IGG(00799)挫3.5%；中軟國際(00354)跌3%；網龍(00777)跌1.3%。

汽車股：多隻汽車製造商股份跑輸，吉利汽車(00175)曾挫4.1%，吉利於10時15分至10時16分錄多手共3100萬股交叉盤，每股作價10.55元，涉及3.3億元。另外，比亞迪(01211)創一個月新低，半日跌2.9%，暫時連跌第5日；長汽(02333)跌2.2%；北汽(01958)跌2.1%；華晨(01114)跌1.5%。另外，廣汽(02238)獲瑞信重申「跑贏大市」評級和目標價16元，瑞信認為廣汽為內地汽車行業首選，股價半日無起跌。

焦點股份

豐盛控股(00607)：發澄清通告後今早復牌，裂口高開15.1%，甫開曾升16.7%，半日升14.7%，成交額6.19億元。集團指Glaucus的報告包括誤導性、具偏見、有選擇性、不準確及不完整聲明及毫無根據指控，以及不負責任的揣測，顯示Glaucus並不了解上市規則項下披露規定及基準，以及香港財務報告準則項下的關聯方交易識別，正諮詢法律顧問及將考慮對Glaucus採取法律行動。集團強調為保障股東權益會考慮回購公司股份。與豐盛交叉持股的卓爾集團(02098)半日無起跌。持有豐盛9.88%的中國華融(02799)升1.2%。豐盛投資的衍生集團(06893)、實力建業(00519)及密迪斯肌(08307)，分別跌0.7%、跌1.5%和跌1.4%。

航標控股(01190)：股價狂飆，上午最多升79.8%，見0.32元逾兩個月高，半日升54.5%，為表現最好港股。集團公布，收購廈門凱浦瑞電子科技51%權益的先決條件已獲達成，公司已按發行價向賣方配發1.8億股代價股份，佔公司擴大後股本約15.3%。

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