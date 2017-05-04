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今日 12:18 港股直擊 即巿股評

騰訊高位回吐 恒指半日跌130點

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美聯儲一如市場預期維持利率不變，惟市場估計下月加息機會大增。港股佛誕假期後復市，大市出現回吐。

恒指周二創過21個月高位後，今早低開15點，報24680點，已見半日高位；騰訊(00700)偏軟，拖累大市跌幅擴大，半日最多跌165點，低見24530。中午收市報24565點，跌130點或0.53%，大市成交額399.1億元。

國企指數報10073點，跌99點或0.98%。

蘋果公司季績略遜預期，美國納指跌0.37%。科網股回吐，騰訊(00700)周二創新高，今早一度跌1.9%，低見243.8元，半日報244.0元，跌1.8%。

兩隻重磅蘋果概念股周二創新高後，今早回吐壓力大。瑞聲科技(02018)一度挫逾半成，中午跌4.6%，報108.2元。舜宇光學(02382)則跌3.7%，半日報64.5元。

滙控(00005)今日公布季績，逆市升0.5%，報64.8元。

油價續向下，「三桶油」則個別走，中石油(00857)挫1.8%，再創今年以來低位，中海油(00883)及中石化(00386)則雙雙跌0.6%。

豐盛控股(00607)否認沽空機構指控，今早復牌，股價抽升，半日升14.7%，報2.89元。

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