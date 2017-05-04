即巿股評 港股直擊

星期二(5月2日)講過恒指牛(67781)夠水位食就算，按照一如以往嘅入市方法，睇恒指5分鐘圖見技術指標出現超賣嘅話就等於入牛證嘅時機，如是者等到下晝1點25分，SlowSTC(14,3)出現超賣，那時剛好係恒指做咗全日低位24577點嗰支燭，亦係失心瘋用10分鐘嘅時間去補咗當日開市上升裂口；基於我哋唔係一部專業相機嘅關係，好難捉實呢啲「精彩嘅一刻」，但喺呢啲咁上下嘅時間入手其實已經好不錯啦。其後個市慢慢向上回返，「夠水位食就算」嘅心態同準則下，尾市10至15分鐘見到恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)由之前嘅超賣變超買，咁你隻恒指牛(67781)都應該要放手，放開所有。

若然揸到今日嘅話，咁點搞呀？拆番開恒指牛(67781)嚟睇，用返星期二1點25分個支燭收報嗰口價0.039元計，依家10點6分，恒指牛(67781)做緊0.038元，暫時跌咗一格；「都係一格啫，可能個市之後會造返好啲，然後打和，甚至倒贏呢？」呢啲僥倖嘅心態就真係用嚟買六合彩時用咗佢就算，開個恒指牛熊證街貨圖，揣測吓個市之後向上還是向下行嘅機會大啲好過。

依家10點11分，恒指做緊24595點，平時睇恒指牛熊證街貨圖嘅走勢會講至少兩段嘢先至有結論；但若然遇 上「揸住隻證等多一陣返家鄉好，還是係個市未發顛之前止蝕為上好」呢啲咁緊急嘅時候，首先一開圖望望牛證同熊證嘅重貨區條bar長唔長同近唔近現價，愈長就愈重貨，愈近就近快打靶(呢吓快望基本上都可以幫你計向上行爭幾多點先，還是計向下跌爭幾多點先)。

之後再心算計吓最貼現價嘅牛證同熊證同現價嘅差距係幾多；如果出嚟嘅答案係向上行機會大嘅話，咪揸牛棄熊囉；相反亦然。

但如果好似今日咁，向上最貼價嘅熊24700至24799點，向下最貼嘅牛24200至24299點，而現價係24595點，現價24595點，心算計到向上行爭200零點(用大數24799點減現價，約數就得架啦)，向下行就爭300零點(用細數24200點減現價，同樣地計嗰咁上下嘅數出嚟就可以架啦)，兩邊點數都唔係爭好遠嘅話，其實呢個時候，最安全嘅做法就係所有嘢都掉晒佢，因為格局形成兩頭唔到岸，姑勿論你揸牛定熊，你都只係賭緊大細。

「俾多次機會呀」可以，仲有一樣嘢就做技術分析可以幫到你，但同樣地你都係要快速落決定，日線圖睇恒指，SlowSTC(14,3)%K線(86.76)明顯跌穿%D線(91.28)，MACD牛差距開始收窄，14天RSI未有反應，DMI未見異樣，恒指日線圖形態上想出現遇頂回落。記住，係一個「快速做決定」嘅時候睇圖，第一眼望上去你見到係看好還是看淡就可以，呢啲唔係坐底飲啖茶，食個包再慢慢研究嘅時候。最後睇到五樣嘢出嚟(可能多過或少過)，其中三個係看淡嘅，兩個係中性嘅，咁樣對比之下，你會更快有答案。

依家10點25分，我打字就梗係要啲時間啦，但如果你可以係3分鐘之內(甚至1分鐘之內)睇到上述嗰堆嘢，隻恒指牛(67781)極有可能係你只輸一格嘅情況之下被你掉咗；如果要花啲時間先睇得切嘅話，(67781)依家做緊0.036元，咁你會輸多兩格；唔好睇少呢兩格，事關我唔知你買咗幾多，兩格可能係200蚊、2000蚊，甚至係20000蚊都唔定。

「咁…快速睇圖是怎樣煉成？」認真，無秘訣亦無捷徑，你問10個人會有10個人答你：睇多啲，畫多啲，練多啲；若然有戰友嘅話，仲可以交流一番，因為你畫到嘅圖同我畫到嘅圖真係未必會一樣，你可能用天線，但我可能用緊Fibonnacci，咁睇出嚟嘅嘢就已經好大分別啦。

轉個頭恒指已經跌過百點，今日仲有大笨象業績，個市會唔會借勢走位？唔知道，但按上面堆嘢所推測，可以的話先放走(67781)，然後手執恒指熊(64025)，收回價25000點，同現價有接近500點嘅差距，尚算安全；但都係同以前一樣，等恒指5分鐘圖見超買時，走牛好時機之餘亦係買熊嘅靚位。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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