港股直擊 即巿股評

重慶鋼鐵(01053)股價明顯受壓，今早暫時最多跌8.9%，現跌7.3%，報1.14元，成交額1040萬元。

集團公布，由於重大資產重組涉及的資產規模較大，方案論證複雜，擬置入的渝富集團主要資產難以滿足香港和內地監管政策的要求；此外，由於擬置出資產債務規模大且情況複雜，該公司尚未能就重組方案與主要債權人達成一致意見，因此預計是次重組難以在規定的時間內與交易相關各方就重組方案達成一致，並披露重大資產重組預案，導致是次重大資產重組終止。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。