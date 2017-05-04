訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:32 港股直擊 即巿股評

【異動股】重鋼挫9% 資產重組告吹

放大圖片

重慶鋼鐵(01053)股價明顯受壓，今早暫時最多跌8.9%，現跌7.3%，報1.14元，成交額1040萬元。

集團公布，由於重大資產重組涉及的資產規模較大，方案論證複雜，擬置入的渝富集團主要資產難以滿足香港和內地監管政策的要求；此外，由於擬置出資產債務規模大且情況複雜，該公司尚未能就重組方案與主要債權人達成一致意見，因此預計是次重組難以在規定的時間內與交易相關各方就重組方案達成一致，並披露重大資產重組預案，導致是次重大資產重組終止。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。