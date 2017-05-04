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今日 09:43 港股直擊 即巿股評

【異動股】豐盛復牌急彈逾16% 否認沽空機構指控

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豐盛控股(00607)今早復牌，裂口高開15.1%，甫開曾升16.7%，見2.94元，現升11.5%，成交額9570萬元。

集團早前遭沽空機構Glaucus發表報告狙擊，周二收市後發澄清通告，指Glaucus的報告包括誤導性、具偏見、有選擇性、不準確及不完整聲明及毫無根據指控，以及不負責任的揣測，顯示Glaucus並不了解上市規則項下披露規定及基準，以及香港財務報告準則項下的關聯方交易識別。

集團認為，Glaucus最終目的為拉低股份價格、詆毀該公司聲譽及因此牟取暴利，正諮詢法律顧問及將考慮對Glaucus採取法律行動。

集團強調為保障股東權益會考慮回購公司股份。

另外，豐盛宣布與中信銀行南京分行訂立戰略合作協議，信行同意向集團及/或關連人士提供綜合信貸及融資限額不少於100億元人民幣，期限由該協議日期起計兩年。

與豐盛交叉持股的卓爾集團(02098)公布，集團持有已質押的6.8億股豐盛控股(00607)股份，佔豐盛已發行股份總數之3.45%，集團已悉數償還相關銀行貸款，股份質押今日全面解除。卓爾最新升0.5%。

另外，持有豐盛9.88%的中國華融(02799)最新升0.9%。豐盛投資的衍生集團(06893)、實力建業(00519)及密迪斯肌(08307)，最新分別無起跌、跌1.5%和跌1.4%。

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