即巿股評 港股直擊

恒指在周二高開後出現近「V」形走勢，全日波幅196點。恒指收報24696點，升81點或0.33%，成交金額 696.57億元。國指收報10173點，跌46點或0.45%；上證收報3143點，跌10點或0.35%。恒指走勢優於國指及A股。

恒指最高升至24773點，創2015年8月12日以來的高位後回軟，最終以陰燭收市，呈2連陰走勢。恒指以「吊頸」收市，未能成功突破保歷加通道頂部，但在24600水平有支持。另，10 SMA 升穿20 SMA，出現「黃金交叉」的利好訊號。

歐盟發布英國脫歐談判指令草案，涉及英國財務義務、歐洲公民權利和英國與愛爾蘭的邊界問題；並排除了先談脫歐過渡性安排的可能性。英國脫歐大臣戴維斯表示，英國政府不會接受報道所稱高達1000億歐羅的分手費。

美國聯儲局一如市場預期，維持利率不變，同時繼續樂觀看待經濟前景，認為一 季度經濟增速放緩可能是暫時現象。不過，決策者未有就未來加息時間表給予指引，市場一般預料6月加息機會較高。ADP公布美國企業4月新增就業人數17.7萬，略超預期，印證聯儲局對於就業市場持續走強的判斷。美股三大指數偏軟，今早亞太股市向好，夜期及ADR向好，料恒指可高開，料會在保歷加通道頂部 (約24716)爭持。

個股介紹：

海爾電器(01169)的主要業務為從事製造及銷售洗衣機及熱水器，以及提供渠道綜合服務，包括提供物流服務及家電及其他產品分銷。

集團公布截至2017年3月底止的第一季營運數字，期內錄得收入177.3億元(人民幣.下同)，按年增長21.9%；純利6.83億元，按年增長20.5%。其中，洗衣機業務、熱水器業務、渠道服務業務及物流業務分別錄得收入42.25億元、13.9億元、143.21億元及19.4億元，分別按年增長 22.2%、13.7%、21.8%及25.2%。

參考彭博數據，集團在2017年的預測市盈率14.6倍，周息率1.27%。股份周二收報18.48元，上望20元，止損設於17.8元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。