港股直擊 即巿股評

港股昨日佛誕假期休市，內地股市偏軟，美股則個別走，料港股今日窄幅在21個月高位爭持機會較大。

隔晚美股三大指數個別發展，納指跌0.37%，報6072點；標普跌0.13%，報2388點；道指先跌後回穩，收市微升8點，報20957點。銀行股推動道指上漲。一如市場預期，聯儲局決定維持利率不變，但指出美國第一季度經濟增長疲弱只是暫時現象。美聯儲公布聲明後，6月加息概率從不到70%，急升至94%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港周二收市價普遍上升。滙控(00005)將於今日公布首季業績，隔晚其ADR折合港元計收報64.78元，較本港上日收市升0.33元。中移動(00941)ADR收報83.05元，升0.2元。國壽(02628)ADR收報23.53元，跌0.12元。紐約期油持續偏軟，每桶一度跌至47.3美元水平，「三桶油」個別走，中石化(00386)ADR收報6.26元，升2仙；中石油(00857)ADR收報5.4元，跌5仙；中海油(00883)ADR收報8.91元，跌6仙。

ADR港股比例指數報24699，較周二恒指收市升2點。恒指周二高見24773點，創近21個月高，恒指收報24696點，升81點。恒指14天相對強弱指數(RSI)為62.8，仍未超買，短期阻力參考周二高位24773點，支持位參考20天線約24300點附近。市場今日焦點落在滙控季績上，市場預計滙控首季調整後收入料按年下降約9%，至126億美元，稅前利潤料跌2% 至53億美元；下半年可能回購最高20億美元股票。內地A股昨日偏軟，上證指數報3135，跌8點或0.3%。

焦點板塊

蘋果概念股：蘋果公司周二晚間公布季度業績，每股盈利高於預期，但iPhone銷售量略低於分析師預期，股價隔晚回吐0.3%報147.06美元。在港上市的蘋概股近日備受追捧，舜宇光學(02382)周二再創新高，收市急升4.7%報67元，技術上嚴重超買。瑞聲科技(02018)則創新高後倒跌0.8%收市。短期宜留意股價表現。

焦點股份

豐盛控股(00607)：就沽空機構Glaucus早前發表的報告作出澄清，指Glaucus並不了解上市規則項下披露規定及基準，以及香港財務報告準則項下的關聯方交易識別，相信Glaucus最終目的為拉低股價、詆毀公司聲譽及因此牟取暴利。公司將考慮對Glaucus採取法律行動，亦會考慮回購公司股份。該股將於今日復牌。停牌前報2.52元，跌11.9%。

富力地產(02777)：公布首季股東應佔盈利2.29億元人民幣。該股周二中途停牌，將於今日周四復牌。停牌前報12.86元，跌1.8%。

思捷環球(00330)：公布截至3月底止9個月收入122.11億元，按年下跌10.9%。