即巿股評 港股直擊 國際財經

美國國會兩大黨就總額1.1萬億美元的聯邦財政預算修訂案達成初步協議，確保美國政府有足夠資金運作至今年9月底，暫時避過停擺危機，消息刺激勞動節假期後亞太區股市普遍造好，南韓KOSPI指數周二收報2219點，距2011年5月2日所創的2228點歷史收市高位只差9點；日經指數報19445點，創6周新高。

另一邊廂，風險胃納指數(RORO Index)擺脫4月初頹勢，重新上揚。芝加哥期權交易所恐慌指數(VIX)再次進入毫不恐慌狀態，周一觸及9.9，是超過10年來最低水平，兩者均反映市場有Risk On跡象。

虛擬貨幣同樣交投暢旺，比特幣(Bitcoin)價格持續上漲並破頂，甚至遠超每盎斯金價水平。最近一年變身避險貨幣的比特幣，原本已因人民幣貶值而大受內地買家歡迎，近期再有日本承認虛擬貨幣的合法支付地位，以及美國證交會(SEC)重審比特幣ETF上市申請的利好消息刺激，比特幣價格突破1400美元。另一虛擬貨幣後起之秀「以太坊」(Ethereum)亦因為價格落後比特幣而備受追捧。

這股虛擬貨幣熱潮某程度反映投資者對政府及央行的不信任，因此未來資金進一步從公營部門發行的金融資產，流向私人部門的股債不足為怪。這或許是近來美國軟數據指數(Soft Data Index)跌至3個月低位，硬數據指數(Hard Data Index)未見反彈之下，美股仍照升可也的部分原因。當中，納指強勢持續並一度升越6100關口，標普500指數突破3月至今下降趨勢線。

另一方面，美國財長努欽(Steven Mnuchin)再提考慮發行超長年期國債，也損及美債吸引力。本周財政部官員將與投行、對沖基金等金融機構商討長達40年、50年甚至100年期的國債需求。消息導致美債價格受壓。假如今年稍後時間聯儲局正式開始縮減資產負債表，而又遇上美國總統特朗普增加軍費開支及減稅計劃同步進行，對美國經濟造成的衝擊不容忽視。本周先後有聯儲局議息結果，以及公布4月非農及其他就業數據等，均為市場焦點。

受惠外圍造好，恒生指數周二高開158點，見24773點，再創近21個月高位，但這已是全日高點，午後一度倒跌37點，低見24577點，收市報24696點，僅升81點(0.33%)，走勢欠佳；大市升勢並不全面，上升股份比例僅佔43%，恒指成分股的上升比例只得40%。恒指81點漲幅之中，騰訊(00700)與友邦(01299)分別貢獻57點及33點(達90點)，若非兩者力撐，港股已經報跌。

不少投資者趁五一黃金周假期出外旅遊，也令大市交投淡靜，全日成交僅696億元，因此暫時不能就此斷定港股前景偏淡，尤其本報EJFQ系統內的新興市場資金流指標正處於攀升階段，有機會進一步拉動恒指走高【圖】。惟投資者必須注意指數升勢不能長期只靠幾隻權重股支撐，若短期內未見其他板塊跟隨向上，後市走勢實難以樂觀。

信報投資研究部

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