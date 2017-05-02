訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 21:58 重要通告 港股直擊

光大銀行配售H股 集資不超過350億

放大圖片

光大銀行(06818)公布，擬配售不超過65.69億股H股，集資不超過350.02億元，將用於補充核心一級資本。

上述配售股份佔該公司經擴大後股本約12.34%；其中，華僑城集團將認購不超過42.38億股H股，中國光大集團將認購不超過23.31億H股，並設有60個月禁售期。每股配售價5.3283元，較今日收市價3.6元，溢價約48.01%。

目前光大集團持有該行117.39億股，佔該公司已發行股本約25.15%，完成配售後，將持有26.42%股權。華僑城持有7.96%。

下載港交所通告原文

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。