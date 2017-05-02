重要通告 港股直擊

Coach(06388)公布，截至今年4月1日止第三季業績，淨收入為1.22億元(美元‧下同)，按年增長8.62%，每股盈利為0.44元。

期內，銷售淨額為9.95億元，按財務報告呈報基礎計算下降4%，按恆定滙率計算則下降3%。營業收入上升12.51%至1.51億元。經營利潤率為15.2%，去年同期為13%。

該公司繼續預期，2017財政年度的銷售收入將錄得低單位數增長，預計經營利潤率將介乎18.5%至19%的範圍；同時，預期全年淨收入及每股攤薄盈利將錄得雙位數增長。