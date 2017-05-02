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今日 17:53 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】兩隻全購股滿足不同需求

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今日有兩隻大折讓全購股逆市下挫，華顯光電(00334)收市挫12.7%；康大食品(00834)則挫22.3%，為表現最差港股。不過，兩隻全購股風格兩極，不宜一同看待。

華顯光電被TCL集團變相增持，由於集團早前改名變身，業務大搞意味濃，與其憧憬賣盤不如憧憬華顯光電與「新母企」華星光電以手機零件商身份拍住上，瞄準長線發展。短線而言由於全購作價僅0.9元，留意沽壓待低吸。

另一方面，天元錳業以每股1.34元收購康大食品(00834)共69.18%股權，交易同樣觸發全購。買家寧夏天元錳業為內地民營電解錳金屬生產商，在官網自稱「世界最大電解錳金屬生產基地」，資產總值459億元人民幣，先不論金屬資源買食品的用意，天元錳業並非首次涉足港股。

天元錳業去年以每股2.82元全購CITY E-SOLUTION(00557)，全購完成後一度炒高至6.68元，不過至今未作業務大變身。另外，2015年9月天元錳業與三家香港企業與訂立戰略合作協議，包括：百靈達(02326)收購天元錳業鐵路專用線、自備電廠、石膏制酸、廢渣水泥等項目；景津收購向天元錳業53.57%股權，投資額75億元人民幣；泰達以20億元投資天元錳業旗下寧夏華夏特鋼，收購57.14%股權。

天元錳業把CITY E-SOLUTION收歸旗下後未見大動作落實，如今再買下本業為冷凍食物的康大食品，令人摸不著頭腦，加上交易作價大折讓，風險較大，投資價值僅限全購完成後可能出現的短線炒作。

陳鎮強
信報投資研究部
[email protected]

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