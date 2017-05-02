港股直擊 即巿股評

港股上月升503點、頭4個月累飆11.9%後，五月首個交易日創逾21個月收市高。大市下跌股份數目較多，成交亦未見配合，升勢依賴再創新高的騰訊(00700)，以及近期強勢的友邦(01299)。

恒指今早高開158點，報24773點創近21個月高，已為全日高位。甫開升幅收窄，一度僅升30點，見24645點半日低，中午收升65點。恒指午後一度倒跌37點，低見24577點，其後再轉升。恒指收報24696點，升81點或0.3%，創逾21個月收市新高。大市今日有近800隻股份下跌，上升股逾600隻。

全日成交額696.57億元，較上日增加約42.6億元。

國企指數跑輸，收報10173點，跌46點或0.5%。

恒指即月期貨收市跌2點或0.01%，報24559點，低水137點。

A股低收，滬指跌0.35%；深指跌0.1%。兩市成交額約4016億元人民幣。

歐洲三大股市靠穩；美國道指期貨最新跌19點，報20854，市場觀望聯儲局周三議息。

藍籌股方面，騰訊(00700)獲德銀上調目標價247元，維持「買入」評級，股價收市報248.4元創上市新高，升幅2.1%；友邦(01299)曾見55元再創逾兩年高，收市升1.7%。百麗(01880)獲鼎暉投資和高瓴資本等投資者，以每股6.3元提私有化，今早復牌曾高見6.15元創近年半高，收市升15.2%，為表現最好藍籌。另外，滙控(00005)升0.3%；長和(00001)升0.6%。相反，昆能(00135)和蒙牛(02319)跌2%；華潤置地(01109)跌1.6%；新世界發展(00017)跌1.1%。隔晚油價創5周低，最新在亞洲時段靠穩，「三桶油」收市跌0.5%至1.1%。

焦點板塊

中資金融股：普遍跑輸，重磅內銀完成季績公布，建行(00939)跌0.3%；中行(03988)跌0.5%；工行(01398)跌0.2%；郵儲銀行(01658)首季多賺一成，股價則跌1.6%。另外，平保(02318)跌0.2%；人保(01339)跌0.6%；HTSC(華泰證券)(06886)跌1.7%。

手機零件股：隔晚蘋果公司創新高，集團將於美國市場周二收市後公布季度業績。本港蘋果概念孖寶再破頂，瑞聲科技(02018)收市要倒跌0.7%；舜宇光學(02382)升4.7%。同樣具蘋果概念的ASM太平洋(00522)創最少15年新高，收市升2.9%。其他手機零件商方面，比亞迪電子(00285)首季多賺近3倍，股價創52周高，收市升10.6%。

汽車股：汽車製造商表現兩極，廣汽(02238)首季多賺近倍，曾升8.8%，收市升7.6%；吉利(00175)升2.3%；東風(00489)升1.1%。不過，長汽(02333)跌2.5%；華晨(01114)跌0.9%；比亞迪(01211)首季少賺29%，收市跌1.7%，連跌4日。零件商則普遍跑贏大市，敏實(00425)升1%；耐世特(01316)升2%；浙江世寶(01057)升0.9%。

焦點股份

Niraku(01245)：股價曾升9.7%，收市升6.2%。集團發盈喜，預期截至3月31日止年度，綜合除稅後溢利將按年大幅增加。

麥盛資本(01194)：上周五創最少三年新低，今早甫開強彈，最多飆升1.09倍，收市升86.7%，為表現最好港股，成交額1.8億元。集團今早開市前公布一系列業績發展，當中提到全資附屬麥盛深圳的資產管理規模由今年1月起增加約22.855億元人民幣，並預期資產管理規模於今年餘下時間將繼續大幅增加。

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