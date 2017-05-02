恒指今早再創21個月高位，不過午後一度倒跌；事實上，近月大市質素認真平平，參考中線市寬，10天線高於50天線之比率上周五降至38.5%，已跌入支持區，有一半藍籌股之10天線低於50天線，大市值股包括：中移動(00941)、建行(00939)、滙控(00005)、工行(01398)、中海油(00883)等。
大市「市底」欠穩，要留意5月份或有調整壓力，個別走勢已相當超買之股份，更可能較波動。利用「DIY選股器」，揀「14天RSI高於70」、「成交比率高於1」以及「可予沽空」股份，結果有45隻股份，首五大市值依次為：騰訊(00700)、友邦(01299)、保誠(02378)、長建(01038)及創科實業(00669)，其中長建的14天RSI達78.1，接近嚴重超買水平。
在45隻股份中，要考慮個別有其超買原因，包括有私有化消息的台泥(01136)及百麗(01880)。百麗今日股價最新升一成半，為篩選股份中表現最好，緊隨其後是比亞迪電子(00285)，最新升一成二，14天RSI約74.6。
若加上基本分析選項：1）市賬率高於2倍；2)息率低於1%；3)股東權益回報率低於10%，45隻股份則只篩剩宏峰太平洋(08265)及中國水業(01129)，前者之往績市盈率高達560倍，市賬率達33.5倍，留意公司將於5月8日公布第一季業績。
信報投資研究部
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