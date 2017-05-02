即巿股評 港股直擊

放完一個長周末，今日開一日市明日又放假，唔少缸邊友早就plan咗今日放埋假，嚟個短途外遊，甚至有啲放埋星期四同五，足足放10日假期，去遠啲衝出亞洲嘆世界，避埋法國大選之後先再埋位。咁嘅情況下，港股上月底表現再強勁，今日都唔會有乜特別，上周破位後又唔多夠力更上一層樓，但落又唔見負面因素拖累，暫時就係24500-24700之間吽住先。

恒指今早高開158點，再創24773點近21個月高位，不過開市呢一吓已經係最高點，無以為繼情況下，升幅一度收窄至30點，見24645點半日低位。恒指中午收報24680點，升65點或0.27%；國企指數報10229點，升9點或0.09%。上星期阿Man都有講過，國指一直未破位，係窒礙大市再上嘅一個隱憂，望就望月中內地習大大主持嘅「一帶一路」高峰會，為相關概念股提供一個炒作藉口，屆時有望國指升幅能夠擴大。

股王騰訊(00700)再次擔起火車頭重任，股價再創247.8元新高，半場收247.4元，咁重磅嘅藍籌股能夠升1.6%唔嘢少，呢個亦係恒指一直跑贏國指嘅主要原因。不過科技股唔係一面倒向上，軟件股、手遊股唞緊氣，回吐幅度唔算大，但擺明唔夠騰訊咁有力量，段段有，段段升。手機設備股表現較佳，一樣孖寶瑞聲科技(02018)同舜宇光學(02382)再創新高，前者半日升0.8%，報收115.2元，盤中高見116.5元上市後新高。後者積極追落後，創67.8元新高，半場報收67.05元，半場升4.7%。除咗呢兩隻龍頭，比亞迪電子(00285)、通達集團(00698)同ASM太平洋(00522)，亦創年內高位。

澳門博彩收入連續第二個月回軟，但按年增長表現保持雙位數，濠賭股個別發展，阿Man睇好新濠國際(00200)，唔單止係公司現金多，發展唔侷限於澳門，喺東南亞區內多處插旗，加上八卦公話日本下月賭業發展及賭牌花落誰家將有消息，新濠或有好消息跟尾，呢隻係阿Man下半年較為睇好嘅濠賭股。吼位睇睇新濠有冇機會落20日線，即係15.1元附近，呢個會係一個幾靚嘅上車位。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)