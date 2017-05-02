港股直擊 即巿股評

港股今年首4個月累計飆升11.9%後，五月首個交易日高開創近21個月高，惟其後缺乏上升動力，半日靠穩收市。

恒指今早高開158點，報24773點創近21個月高，甫開升幅收窄，一度僅升30點，見24645點半日低，其後於24700點水平爭持。恒指中午收報24680點，升65點或0.3%，大市成交額369.07億元。

國企指數報10229點，升9點或0.1%。

A股半日，滬指跌0.24%；深指跌0.18%。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾見247.8元創上市新高，半日升1.6%；友邦(01299)曾見55元再創逾兩年高，半日升0.8%。另外，百麗(01880)獲鼎暉投資和高瓴資本等投資者，以每股6.3元提私有化，今早復牌曾高見6.15元創近年半高，半日升15.8%，為表現最好藍籌。相反，旺旺(00151)和昆能(00135)跌2.1%；華潤置地(01109)跌1.6%。

焦點板塊

手機零件股：隔晚蘋果公司創新高，集團將於美國市場周二收市後公布季度業績。本港蘋果概念孖寶再破頂，瑞聲科技(02018)半日升0.9%；舜宇光學(02382)升4.8%。同樣具蘋果概念的ASM太平洋(00522)創最少15年新高，半日升4.5%。其他手機零件商方面，比亞迪電子(00285)首季多賺近3倍，股價創52周高，半日升9.4%；通達集團(00698)創52周高，半日升0.3%。

汽車股：今早個別發展，廣汽(02238)首季多賺近倍，曾升8.8%，半日升7.9%；吉利(00175)升2.1%。不過，長汽(02333)跌1.9%；華晨(01114)跌1.8%；比亞迪(01211)首季少賺29%，半日跌1.9%，暫時連跌第4日。

焦點股份

Niraku(01245)：今早跑出，曾升9.7%，半日升7.1%。集團發盈喜，預期截至3月31日止年度，綜合除稅後溢利將按年大幅增加。

麥盛資本(01194)：上周五創最少三年新低，今早甫開強彈，最多飆升一倍，半日升82.7%，為表現最好港股，成交額8890萬元。集團今早開市前公布一系列業績發展，當中提到全資附屬麥盛深圳的資產管理規模由今年1月起增加約22.855億元人民幣，並預期，因若干投資者已同意對麥盛深圳的基金投資300億元人民幣，資產管理規模於今年餘下時間將繼續大幅增加。

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