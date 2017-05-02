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今日 11:36 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】宇華教育公布中期業績後挫逾7%

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宇華教育(06169)逆市下挫，暫時最多跌7.7%，見2.52元，現跌7%，成交額1530萬元。

集團上周五(4月28日)收市後公布截至2月28日止中期業績，中期純利1.22億元人民幣，按年跌18.7%，惟調整若干非現金或非經常性開支(包括一次性上市開支)後，中期純利1.95億元人民幣，按年升30.1%。

宇華教育今年2月28日以招股價2.05元上市，股價最低見2.05元，其後升至上市高位2.88元。

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