即巿股評 港股直擊

前個星期五(4月21日)臨走前放底咗隻恒指牛(65893)比大家，唔知道大家之後如何處理呢隻牛證，不過恒指由前個星期五收市價24042點開始計到上個星期五(4月28日)收市價24615點，呢個星期都叫做有573點進賬；證價由期內嘅0.043元上到去0.087元，都真係暴漲咗一倍。

Anyway，新嘅星期又開始，今朝早港股開市再升多百幾點，依家10點10分，恒指暫時出現咗一個高開低走嘅現象，今朝早開市嗰口價24773點，到依家亦都等於係今日嘅高位。日線圖見恒指SlowSTC(14,3)嘅%K線(94.40)同埋%D線(95.08)雙雙處於嚴重超買水平，不過走勢上今日恒指粒燭上破咗3月21日高位24656點、上星期四(27日)高位24717點同埋上星期五高位24697點，14RSI到依家只係上到63、MACD見「雙牛」，而DMI嘅ADX仲要係低位徘徊緊添，咁係咪代表個市仲有得再上？望埋恒指牛熊證街貨圖再決定。

依家10點15分，恒指現價24714點。喺恒指牛熊證街貨圖未load到時都估到依家牛熊比例應該熊多過牛，事關個市升咗咁多，大家都會開始博見頂回落；果然恒指牛熊證1000點差距期指張數比例係37：63，而最貼價嘅熊證就係24700至24799點，今日港股一開，喺呢個範圍裡面已經有部份熊證被打靶；再向上數多100點，即係24800至24899點，呢度就已經有過千張期指嘅熊證重貨喺度。其實由24700至24799點，上到25000至25099點呢四個100點範圍裡面，熊證相當於期指張數唔過千都有900幾。今日恒指暫呈高開低收，唔難想像呢四個100點嘅範圍將會有更多熊證「部」喺度。

睇埋下面牛證，最近嘅牛證街貨就係24200至24299點，呢度有相當於541張期指，如果現價下行415點嘅話，先叫做剛剛踏入呢個牛證範圍，「咩事發行商唔出啲貼價牛？」留意番牛熊證街貨嘅data永遠都係上一個交易日嘅data，換言之如果今日新上市而又貼價嘅牛證，係未存在於呢個恒指牛熊證街貨圖裡面嘅；不過，小妹剛剛喺啲輪商嘅網站search最貼價嘅牛證，收回價24200點嘅(67781)同埋(67842)已經係全個market最貼價；再上埋港交所(00388)網站睇，牛證收回價有24500點以上嘅證講緊要5月8日先至上市，咁大家唯有等吓啦。(港交所搵新推出但未上市牛熊證資料：產品及服務 > 證券產品 > 牛熊證> 牛熊證資料> 發行牛熊證> 新推出但未上市的牛熊證，你可以download一個excel落嚟慢慢sort你想要嘅data架)

論技術指標、走勢同埋牛熊證街貨嚟數，的確向上行嘅機會比較高；再睇埋恒指波幅指數(VHSI)由噚日低位約11.57回升到今日12.53，若然再升港股勢必有一下勁度突破，恒指牛(67781)，收回價24200點，槓桿有成51倍，未必等嗰一下「勁度突破」，夠水位食餬就算。

上個星期因為公公心臟病離逝，所以向公司同《信報》忽然請假，《輪證贏家》同我突然「失蹤」，我收到你哋唔少嘅email；上星期四《輪證贏家》忽然出現，其實只係同大家講底「失蹤」原因，之後我再收到你哋(Anna、關先生、Judy、Yeung Siu Kei、Big Ching、Pansy Wong、Lily Sheh、CY To、馬來西亞嘅SH等等)唔少email。

各位，我和我的家人目前安好，正處理公公的身後事，有心。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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