即巿股評 港股直擊

恒指上周五低開後，走勢反覆回軟，全日波幅133點。恒指收報24615點，跌83點或0.34%，成交金額653.97億元。國指收報10219點，跌41點或0.4%；上證收報3154點，升2點或0.08%。兩市合計成交4,164億元。A股走勢優於港股。

恒指以陰燭收市，收市水平返回保歷加通道上半，但仍能守在24600之上。恒指近日上升，拉動10 SMA上升，與20 SMA的負差距收窄。若後市續好，10 SMA 有望升穿20 SMA，譜出「黃金交叉」的利好訊號。

中國官方4月份製造業PMI由3月份的51.8降至51.2，低於預期；非製造業PMI跌到六個月低點54；但兩者都仍在50的盛衰分界線之上。澳門4月博彩毛收入同比成長16.3%至202億澳門元，增長高於市場預期，連續第9個月增長，原因是貴賓廳客戶增加，料消息利好澳門博彩板塊。百麗(01880)獲公司管理層、高瓴資本和鼎暉投資等，提出每股6.3元的私有化提議，溢價近兩成，股份今天復牌，料會令零售板塊帶來炒作。

美國第一季度GDP增速從去年第四季度的2.1%降至0.7%，創三年來低位。美國總統特朗普接受媒體訪問時表示，正在積極考慮分拆華爾街大型銀行。美國國會就1.1萬億美元支出法案達成協議，令美國政府可以運行到今年9月30日。美股三大指數個別發展，納指再創新高。今早亞太股市向好，料恒指可高開，但在4月27日高位24717或有阻力。

另，財新中國將於9:45公布4月製造業PMI，預估為從3月份的51.2略升至51.3，料數據會為市況添變數。

個股介紹：

丘鈦科技(01478)的主要業務為從事攝像頭模組的設計、研發、製造及銷售業務。

集團在2016財年錄得營業額人民幣49.91億元，上升126.62%；主要由於攝像頭模組產品像素結構的明顯提升，拉動平均銷售單價上升，以及指紋識別模組產品的平均銷售單價上升，令綜合產品平均銷售單價較2015年增長約12.4%。期內毛利人民幣4.22億元，按年升75.6%；純利人民幣1.91億元，按年升87.02%。

參考彭博數據，集團的2017年預測市盈率為23.68倍，周息率1.17%。股份上周五收報 6.61元，上望7元，止損設於 6.2元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。