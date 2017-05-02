港股直擊 即巿股評

中港股市昨日勞動節假期休市，美股則窄幅個別走，科技股繼續造好，港股今日有望在騰訊(00700)帶動下再尋頂，逼近兩萬五關。

隔晚納指再創歷史新高，科技股領漲，收市升44點或0.73%，報6091點，刷新盤中紀錄新高至6100點。標普500指數收漲4點或0.17%，報2388點。道指收跌27點或0.13%，報20913點。美國聯邦政府暫時避免了關門厄運，市場正消化美國第一季度GDP增速降至0.7%之三年最低水平。另外，市場觀望本周三美聯儲議息，市場普遍預期將維持利率不變，但關注議息後聲明的措辭有否改變。周一美債價格全線下跌，美國財長姆努欽稱考慮發行超長期國債。

歐洲股市期貨今早小幅造好，法國總統大選次輪投票將於5月7號舉行。最新民調顯示中間派參選人馬克龍支持度高達六成，大幅拋離對手瑪琳勒龐。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上周五收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.22元，較本港上日收市跌3仙；中移動(00941)ADR收報83.04元，升9仙；聯通(00762)ADR收報10.14元, 升0.1元。國壽(02628)ADR收報23.72元，升7仙。油價窄幅偏軟，中石化(00386)ADR收報6.35元，升5仙； 中石油(00857)ADR收報5.46元，跌2仙；中海油(00883)ADR收報9.05元，跌2仙。

ADR港股比例指數報24745，較上周五恒指收市升129點或0.53%。恒指上周五收報24615點，跌83點或0.3%。整個4月份恒指升503點或2.1%，連升第4個月累漲近一成二。恒指4月份創出24717點之逾20個月高位，25000點為短期心理阻力位，支持位參考50天線約24120點附近。

內地方面，A股今日假後復市。中國4月官方製造業採購經理指數(PMI)由3月的51.8跌至上月的51.2，是連續9個月處於50以上的擴張水平，但仍低於市場預期，是6個月以來最低。中國4月財新製造業PMI將於今早9時45分公布，市場預測為從3月份的51.2略升至51.3。另外，「深股通」和「滬股通」將於5月4日起恢復。「港股通」5月2日正常開通，明日佛誕假期暫停，5月4日恢復正常交易。

焦點板塊

內銀股：工行(01398)公布首季淨利潤按年增長1.4%，至757.9億元人民幣，創兩年來最大季度增幅。有分析認為，中國經濟反彈提振大型銀行前景，內地五大銀行今年利潤料增長加快。

澳門賭業股：澳門4月幸運博彩毛收入按年增長16.3%報202億澳門元，連續第九個月錄得增長，主要由貴賓廳業務復甦所帶動，留意今日濠賭股表現。

焦點股份

中信股份(00267)：公布截至3月底止首季純利117億元人民幣，按年增長54.5%。

廣汽集團(02238)：公布首季股東應佔盈利38.29億元人民幣，按年增長98.7%；期內營業收入168.85億元人民幣，按年上升66.4%。

比亞迪電子(00285)：公布第一季度股東應佔盈利5.3億元人民幣，按年增長2.96倍。