即巿股評 港股直擊

恒生指數4月收於24615，全月漲503點（2.1%），連續四個月上揚，累漲2614點（11.9%）；滬綜指收報3154，但4月累挫2.1%，創今年來最大單月跌幅；道瓊斯指數4月收市報20940，全月累計升1.3%，納指升2.3%，更是連續6個月上升。事實上，美國總統特朗普在4月29號剛就職100天，由去年11月大選日至今，美股道指半年累漲14%，是二戰後總統首個任期中升幅最高，主要是市場憧憬其稅務改革和放鬆監管有助振興經濟及企業盈利，期內流入股票基金的資金接近2千億美元。踏入5月又如何？是否如歐美的「Sell in May」或華人社會的「五窮六絕七翻身」呢？筆者則預料5月消息「五花八門」，變數「六六無窮」，讓我們從多角度探索一下。

「政治蜜月期」過後....

自從全球一體化後，政治與經濟已是不可分割的。美國總統上任100天「政治蜜月期」的最新民調顯示，特朗普支持度只有44%，是自二戰結束後，民望最低的新任總統。特朗普以「標奇立異」政綱獲得失意低下階層的游離選票而進入白宮，直至現在仍受到很多美國中上階層的反對，施政受壓，黨爭嚴峻。「政治蜜月期」過後，這些現象很大機會變本加厲，嚴重影響美國内政。外政方面，4月初中美元首的高峰會議，其表面結果比市場預期的和諧得多，特朗普高度評價他和中方建立起的特別關係，並表示他當選美國總統之後，中國沒再操控貨幣。可能他開始明白政治的虛僞及醜惡，不能「火頭處處」，需要中國的幫助來解決朝鮮半島的核問題。朝鮮半島的火辣問題，若六方仍未返回談判桌，短期還是充滿不穩定因數，但從近期中國對北韓的經濟制裁加大力度來看，危機可能稍有轉機。可是，美國趁機一意孤行地在南韓部署「薩德」反導彈系統，射程涵蓋中國東北和俄羅斯遠東地區，引起中俄的強烈反彈。

中東仍是一個「計時炸彈」

俄美關係的溫度也是影響世界的重要元素。原本預算俄美關係可能在特朗普當選後有所改善，可惜隨著美國向俄羅斯支持的敘利亞政府軍扔了幾十枚戰斧導彈而幻滅，讓普京明白俄美之間的友誼是坐等不來的。與其等待，還不如以美國之道還治美國之身，向阿富汗的塔利班武裝提供武器，用於對抗美國支持的阿富汗政府部隊。加上伊朗與以色列的仇視態度升溫、沙地亞拉伯與部分回教國家的不咬弦、敘利亞内戰、利比亞内亂……等等問題，中東仍是另一個「計時炸彈」。

歐洲方面，法國總統大選次輪投票將於5月7號舉行。雖則最新民調顯示中間派參選人馬克龍支持度為59%，然而從最近大國的所謂選舉民調，「黑天鵝」結果層出不窮，讀者可要有心理準備；跟著就是德國、意大利和西班牙的選舉，選情難料。英國提前大選，但選舉結果仍存在出乎意料的風險，或可令英國達成較好的「脫歐」協議，也可能適得其反。從前幾天歐盟27個成員國領袖舉行峰會一致通過對英國「脫歐」談判方針的措辭來分析，英國未來的「脫歐」談判充滿荊棘 --- 歐洲政治真的太多不穩定因素。

經濟的層面，英國「脫歐」公投推高當地通脹，打擊零售商及其他消費企業，首季經濟增長急劇放緩，國內生產總值(GDP)按季增長0.3%，增幅低過去年第4季的0.7%；法國也好不得何處，首季經濟增長減慢，消費者支出增長近乎停滯，經濟按季升0.3%，增速慢過去年第4季的0.5%；其他歐洲國家的季度經濟增長，更不消提了。

國内方面，內地4月官方製造業及非製造業採購經理指數(PMI)均下跌，上月製造業PMI由3月的51.8跌至51.2，是連續9個月處於50以上的擴張水平，但仍低於市場預期，是6個月以來最低；至於非製造業PMI亦由3月的55.1跌至54。主要是受市場供需增長放緩、高耗能行業景氣度收縮、大宗商品價格波動、部分行業價格指數下跌及進出口擴張速度放慢等影響。

至於美國的季度經濟，數據比較參差。剛公布的首季經濟年率化按季增長初值0.7%，增長率低於市場預期，亦是3年來最低；個人消費支出增長0.3%，是09年以來最低。美國4月密歇根大學消費者信心指數終值為97，亦低於市場預期的98。4月芝加哥採購經理指數卻由3月的57.7升至58.3，比市場預期為高。

美股本周焦點將集中在聯儲局公開市場委員會舉行的兩日議息會議，市場普遍預期將維持利率不變，但關注議息後聲明的措辭有否改變。此外，美國將公佈多項重要經濟數據，其中星期五的4月非農就業數據最受關注。其他數據還包括3月核心個人消費開支(PCE)物價指數、個人收支、建築開支、工廠訂單及國際貿易收支等等…

Sell in May的不同邏輯

綜合上述因素，本月環球股市充滿太多變數，受政治消息及經濟數據影響，不同板塊可能表現參差。美國總統「政治蜜月期」後面對的挑戰更大：政策能否落實、減稅計劃可行程度、財赤會否爆升、資產負債表收縮速度等等，投資者都可能隨時鎖定利潤，抛售美股，而到時全世界最自由市場的港股，也難以獨善其身。歐美市場的「Sell in May」效應源於假期、季節等因素對情緒的干擾； A股的「Sell in May」效應卻有不同的邏輯：就是年初政策亮點多、資金整體充裕而易出現春季躁動行情， 5-10月處於中國政策週期的淡季，對市場情緒刺激不如其他月份，形成投資氣氛比較淡靜 。然而，國内股市相對全球股市落後，加上近期中央收緊內地金融監管，外資大戶覺得是控制風險的利好信號，亦顯示官方對經濟有充足信心。從最近市場動態來看，好像有「大盤」在低位慢慢收集質優的A股及其相關的H股，而熱門的A股ETF也感到受惠。如大市受不可預料的因素而調整比較大，不妨趁低吸納質優A股/H股和A股ETF，中/長綫回報應不錯的。

黎永良

編按：資深股評人黎永良，從事國際金融業超過35年，擅長拆解政經時局，以洞悉股市趨勢，現為時富金融優越投資服務部顧問，逢每月初為《港股360》撰文分析中港股市形勢。