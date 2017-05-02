即巿股評 港股直擊

因五一的長假期，昨天香港股票市場休市。上星期，期指於連同期結日內的數個交易日，籍著外圍市場上的各個因素向好（如法國第一輪總統選舉結果、朝鮮局勢暫時降溫及環球股市氣氛等）的帶動下，連升四天，於上星期三曾高見24646點，雖然之後有所回落，最終於上周五收報24561點，但仍能守於24500點水平之上。展望五月份，環球市場上仍有著多件大事是需要值得關注的，如內地金融機構的監管風暴、朝鮮局勢的發展、法國總統的次輪大選及美國的議息會議等，勢必為市場帶來不同的影響。正因如此，筆者預期在五月份香港市場上的波動會隨著環球不確定性的增加而提高，而未來期指的新一輪走勢亦很大機會於本月內出現，所以建議投資者宜密切注意以環球消息的發展，儘早擬定合適的部署，一見市場出現了明確的訊號，便能果斷入市，從而避免錯過新一輪走勢隨時出現而所帶來的機會。

技術分析方面，期指上周三曾高見24646點，連同今年3月21日之高位24678點，在日線圖形態上似正在形造出雙頂的形態，因此現時期指進入了關鍵的時刻，在之後的交易日內，期指若能向上突破雙頂的話，新一輪向上的行程便會確立，初步目標便會直指26000點；否則，期指便可能會迎來較深的調整，到時便好大機會需要考驗23400點水平的支持力。話雖如此，不過，相信維持向上突破的機率仍然較高。在日線圖上，期指於上星期終於成功收復了廿天移動平均線，暫時皆處於各條移動平均線之上，中短期形勢向好；另外，MACD出現了雙牛訊號，且牛差距在持續擴大中，反映向好之勢加強，升勢可以持續；而從隨機慢步指數來看，快線（%K)於低位急速升穿慢線（%D），反映暫時迎期市況快速轉強。雖然以上的指標皆反映市況向好，唯美中不足的是，上周的成交仍然維持在偏低的情況（不足八百億），反映動力不足，因此筆者認為期指可能需要略作整固或橫行一會，待之後入市氣氛轉趨熾熱及成交提升下，才有能力突破雙頂形態，迎來新一輪的升勢。

策略方面，之前曾建議各投資者待回調開Short Put倉的策略有所改變，因近期的引伸波幅大幅縮減，開Short倉的回報亦大大減少；相反卻為開Long倉的成本帶來好處；所以引伸波幅將來持續維持在較低水平的情況下，Long倉仍會是主調。如投資者跟著上期的策略建議，於期指升穿24419點時已開倉做Long Call5月25000點，可續持有；相反，如未開倉的話，因現時期指處於能否破雙頂的「一念天堂，一念地獄」的局面和預期五月份的波動提升的情況下，投資者可考慮於現價做𩣑馬的策略，即是同時開倉做5月Long Call25200點及Long Put 23600點，截至上周五收市，期權金成本為81點和62點。若之後期指能收市升穿雙頂（24678點），Long Put倉便可考慮平倉止蝕；相反，如期指跌穿上月平均轉倉水平24240點水平，Long Call倉則可考慮止蝕。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。