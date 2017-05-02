即巿股評 港股直擊

「一帶一路」高峰會將於5月14至15日在北京舉行，並獲得來自非洲、中南亞、中東歐共28個國家的支持。峰會的舉行，再度引起投資者對「一帶一路」商機之關注。普匯中金(00997)近日也加入戰團，涉獵有關商機。

普匯中金旗下間子公司獲具國企背景的機構入股。國企陝旗集團旗下的中金旅，以1.2億元人民幣入股集團旗下的普匯中金融資租賃。此外，漢中市漢台區財政局旗下的漢江市漢台區漢江產業園建設投資開發有限公司，則以1億元人民幣入股集團旗下陝西普匯中金融資擔保項目。集團先後獲得兩家國企入股，變相獲得她們的背書，有助集團日後在內地市場發展，融資成本也有望降低。

兩家新入股普匯中金的公司，都是位處陝西省，她們看中普匯中金的原因，相信是與「一帶一路」的國策有關。陝西省政府日前發布了「一帶一路」建設2017年行動計劃，計劃包括「五大中心」，包括着力構建交通商貿物流中心，建設綜合立體交通網絡，建設國際物流樞紐，推進大通關體系建設，支援跨境電子商務發展，擴大進出口貿易規模；着力構建國際產能合作中心，加強與重點國家地區經貿合作，加快國際合作產業園建設，支持優勢企業開拓海外市場；着力構建科技教育中心，強化科技領域合作，強化培訓教育合作；着力構建國際旅遊中心，深化國際旅遊合作，推進智慧旅遊系統建設，打造特色旅遊品牌；着力構建區域金融中心，打造金融聚集區，拓展金融業務，深化金融創新。

此外，陝西省還將通過建設歷史文化基地，擴大文化考古交流，強化中醫藥產業合作和加強影視和版權領域合作等方式搭建人文交流平台。通過加快中國(陝西)自由貿易試驗區建設，加強環保和生態領域合作，辦好重要國際合作活動，加強領事交流合作，為企業「走出去」提供便利化服務，加快推進「一帶一路」語言服務及大資料平台建設等舉措提升優化發展環境。

陝西省商務廳在4月26日舉辦了「一帶一路」中國(陝西)自由貿易試驗區推介暨陝港金融合作交流會，從新聞可見，香港證券界重量級人物金利豐控股的朱太，英皇證券楊玳詩，以及香港上市商會都有代表出席。據知，陝西自貿區成立，將會主力發展高端製造業及金融服務，打造西安金融中心，包括可能發出全國券商牌照，相信集團也會得到當地政府支持，可以在當地從事金融業務。

是次交流會為兩地業界提供在「一帶一路」及自貿區金融機遇下的一個交流平台，而普匯中金為是次交流會的承辦方，不但扮演着帶領香港金融界發掘在「一帶一路」和自貿區掛牌後的發展商機的角式，同時也令集團變身成根正曲的「一帶一路」概念股，前景看俏，相信將有助帶動股價表現，值得留意和憧憬。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞