即巿股評 港股直擊

港股近期走勢明顯好轉，恒指周四高位一度升穿24,700點，升至逾20個月高位。雖然港股在期指結算日後略見回軟，但恒指在周五仍大致保持在24,600點水平附近，似乎逐身在10天線及20天線以上建立支持。

大市突然出現明顯方向，自然增加了投資者部署的意欲。觀察近期的恒指牛熊證資金流走勢，恒指近期向上推進之際，資金普遍作淡倉部署，以截至上周四的五個交易日計算，恒指熊證累積流入逾2.1億元，當中以周二及周四最多，分別流入逾8,500萬元及逾7,000萬元。牛證則在期內錄得資金流出，五日合計流出逾6,200萬元，但若果單單見資金流出，就斷定投資者趁大市回升獲利，就可能未必能夠正確地了解到牛熊證市場的投資者取態。

我們分析牛熊證資金流時，資金流入或流出的金額，可以提供一個宏觀的市場概覽；但最好配合上牛熊證重貨區，才能微觀地掌握更全面的實況。從牛熊證街貨分布圖中，截至周四，不難發現看淡的投資者，頗全面地作不同收回水平的熊證部署，由24900點至25500點水平的收回區間，基本上每100點的間距都有隔夜對沖期指張數增加，當中又以收回價在24900點至25199點之間的區域最多人留意。至於牛證方面，雖然資金流顯示投資者傾向沽貨獲利，而收回價在23800點以下區域的牛證，相對期指對沖張數確實有所減少，但不難發現一批新近上市、收回價在23800點至24200點的牛證，其相對期指對沖張數卻有所增加，這反映甚麼呢？這或顯示有部分看好的投資者，沽出一些早前部署、現時收回水平已變遠的牛證獲利，再換馬至面值較低、收回水平相對較近的牛證，繼續作看好部署。

這一兩天亦收到有投資者查詢，為甚麼市場最貼近現水平的牛證，已經要數到24200點附近？筆者明白，如果以恒指在周四至周五位處的24600點至24700點的水平計算，收回價在24200點的牛證，收回價距離近期的整固水平逾400點，對一些進取的投資者來說，吸引力或稍嫌不足，但這卻是情非得已。根據交易所的規定，一隻牛證由申請發行到上市，一般需要五個交易日，即是在周四及周五(4月27、28日)上市的牛證，實際上是在上周四及上周五(4月20、21日)申請發行。上周四、五的恒指高位，大概仍然在24200點附近徘徊，試問又如何發行收回價更高的牛證？

不過，隨著近期恒指不斷向上，輪商們已因應市況而申請發行一批收回價介乎24200點至24700點的牛證，並會在五月初分批上市，投資者或可耐心等待相關產品應市，以作進取的部署。當然，現時已經上市、收回價在24000點至24200點之間的牛證，暫時亦仍可作看好部署。雖然驟看收回價與現價有一段距離，但提供的實際槓桿，仍普遍有40倍至50倍以上，短線或仍然適合應市。

如看好大市升勢持續，看好恒指可留意牛證(67980)，收回價24056點，行使價23856點，18年2月到期，兌換比率12,000；或可留意牛證(68178)，收回價24139點，行使價23939點，18年2月到期，兌換比率12,000。

(本結構性產品並無抵押品)

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》