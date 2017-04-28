今日 17:28
重要通告
港股直擊
中國財險(02328)公布，按中國企業會計準則編製，今年第一季度淨利潤46.21億元(人民幣‧下同)，按年增長8.81%。
期內，保險業務收入886.31億元，按年上升8.57%。
友邦騰訊挾上 恒指21個月高
今日信報
三新盤2437伙下月混戰
【信報月刊】均值回歸 恒指最樂觀見263…
肚皮舞者陳慧絲 義演助明哥賣飯票
譚淑美
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內銀業績難寄厚望
恒昇
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今日信報
約女開房App
StartupBeat
Does ‘sell in May’ strategy work in Hong Kong market?
Eric Lui｜ EJ Insight
加元受油價及北美貿協談判夾擊
李庭豐
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同性伴侶未享配偶福利 入境主任覆核勝訴
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開市焦點:料高位整固 關注季績股
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特朗普暗示不再與蔡英文通電話
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本港私宅潛在供應增至9.6萬伙 創新高
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港住宅樓價指數12連升 再創新高
香港財經 ｜ 今日 10:34
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