港股直擊 中國財經

內地勞動節長假關係，「深股通」和「滬股通」於5月1日至5月3日連續三天關閉交易，5月4日起恢復。

「港股通」於5月1日和5月3日兩天關閉交易，「港股通」5月2日正常開通，5月4日恢復正常交易。