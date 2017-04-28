港股直擊 即巿股評

港股四日累計飆高656點，見20個月高位後，今日在4月最後一個交易日高位回吐，假期前成交明顯轉靜。今年以來恒指連升4個月，累積近12%升幅。

恒指今早低開7點，甫開曾僅跌1點，見24697點已屬全日高，跌勢其後轉急，最多跌134點，見24563點全日低，中午跌110點，全日波幅於午前成形。恒指午後於24600點水平爭持，收報24615點，跌83點或0.3%。大市今日升跌股份數目相若。

恒指全個星期升573點或2.4%。總結本月恒指升503點或2.1%；今年連升第4個月，累飆2614點或11.9%。

全日成交額653.97億元，較上日大減約109.11億元。

國企指數收報10219點，跌41點或0.4%。國指全月要跌53點或0.5%。

恒指5月期指收市升5點或0.02%，報24561點，低水54點。

A股收市靠穩，滬指微升0.08%，本月跌2.1%。由於勞動節長假關係，北向「深股通」和「滬股通」於5月1日至5月3日連續三天關閉交易，5月4日起恢復。「港股通」於5月1日和5月3日兩天關閉交易，5月2日正常開通，5月4日恢復正常交易。

歐洲三大股市個別走，德法股市靠穩；美國道指期貨最新跌11點，報20887。另外，美國今晚將公布首季GDP數據。

藍籌股方面，昨日創逾兩年高的友邦(01299)回吐1.2%；昨日破頂的騰訊(00700)亦回吐0.5%；中移動(00941)跌0.8%，3股拖低大市。另外，建行(00939)跌0.3%；工行(01398)跌0.6%；滙控(00005)跌0.2%；港交所(00388)今除息，收市跌0.2%；華潤置地(01109)跌2.3%，為表現最差藍籌。相反，長和系靠穩，長和(00001)升0.2%；電能(00006)升0.6%；長建(01038)升0.5%，西班牙傳媒指長建將出價17.5億歐羅，洽購西班牙第三大天然氣分銷商Redexis。此外，中銀香港(02388)升0.8%，連升5日；銀娛(00027)回升0.7%。

焦點板塊

手機零件商：逆市攀升，瑞聲科技(02018)曾見115元創上市新高，收市升5.4%，為表現最好藍籌，本月累飆25.6%為藍籌升幅王。舜宇光學(02382)曾見65.3元創上市新高，收市升1.7%。另外，比亞迪電子(00285)曾升3.5%，收市升0.3%；信利國際(00732)升3.5%；通達集團(00698)升2%；半導體生產商ASM太平洋(00522)創5年高，收市升3.2%。

本地地產股：運房局預期未來3至4年可提供私人住宅單位數目增至9.6萬伙，再創新高。同時，差餉物業估價署資料顯示3月住宅樓價指數再創新高。本地地產股個別走，新地(00016)跌0.4%；會德豐(00020)跌3%；九倉(00004)跌0.6%；新世界發展(00017)跌0.7%。相反，長實地產(01113)升0.6%，集團和港鐵(00066)發展的海之戀第3期下月推售；信置(00083)升0.5%；恒地(00012)升0.2%。

汽車股：季績股跑輸，長汽(02333)首季少賺18.42%，遭瑞信和高盛降目標價，股價早段曾挫6.9%，收市挫5.5 %，為表現最差國指成分股，其A股跌3.59%。北汽(01958)首季多賺56%，股價跌3.4%。今日公季業績的比亞迪(01211)跌0.1%；吉利(00175)跌1.5%，全月累挫11.8%，為藍籌跌幅王。相反，同樣今日公布季績的廣汽(02238)表現反覆，曾跌3.3%，收市升0.3%。昨日因主席請辭、收市重挫11%的零件商敏實集團(00425)曾彈逾半成，收市升3.2%。

中資航空股：表現反覆，收市個別發展，國航(00753)首季少賺四成，一度挫4.5%，收市倒升0.7%，A股跌1.7%。東方航空(00670)首季盈利按年增8.3%，股價跌3.1%，連跌第4日，其A股跌3.1%。今日將公布季績的南航(01055)跌2.1%，其A股跌0.52%。

零售股：「五一」小黃金周將至，個別零售股造好，周大福(01929)升1.5%；六福(00590)升2.2%；莎莎(00178)獲滙證升評級和目標價，收市升0.9%；國美電器(00493)升1.9%；高鑫零售(06808)升1.8%。

焦點股份

渣打集團(02888)：股價曾挫4%，低見72.4元，收市跌3.4%，成交額2.63億元。根據證券銷售文件顯示，野村配售5210萬股渣打，每股作價725便士，套現5億美元(39億港元)，涉及股數是渣打總股數的1.6%。

中國聖牧奶業(01432)：今早復牌，曾挫17.4%，收挫16.4%。集團公布，伊利(600887.SH)入主的買賣協議，因交易之先決條件尚未全部達成，特別是未收到商務部反壟斷局對經營者集中申報的批准，買賣協議已終止，要約失效。

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