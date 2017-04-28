即巿股評 港股直擊

筆者於上周五(4月21日)收到讀者曾先生的電郵：「聶sir你好，本人於4.8元買入香港國際建投(00687)，現時公司宣布供股，比例為1供2，供股價4.08元，請問1) 股價曾下試3.52元(4月21日低位)，公司為何没有行動令股價企穩在供股價或以上呢？小股東應怎樣去應付？是否值得跟進？2) 現時公司市值約40億港元，完成供股後市值增加兩倍，這種供股規模對大股東是否相當有利，還是作為部署連環供股的第一步呢？請賜教！」

無意向下炒線索

此股於3月29日開市前宣布供股，比例為1供2，因大於2供1，除了屬於較大規模的供股外，也要通過股東特別大會才能進行。供股價為4.08元，較宣佈前一天收報4.04元溢價0.99%。「溢價供股」屬較少見的鋪排，所以雖然今次供股規模較大，但認為不是要設局將股價向下炒。當日開報4.12元，較4.04元輕微高開近2%，由競價盤產生，不過只有1手股份(2000股)成交，屬散戶成盤機會大。開市後超過五分鐘才錄得第二宗交易，成盤價為4.10元，亦僅為2手股份 (4000股)。臨近上午10:00股價一度低見3.99元，但只有4000股成交，之後股價回升，暫看有心人想將股價維穩在4.00元，也可視為無意向下炒的線索。

低價供股的證明

再看供股價定位，股價於去年10月18日高見8.48元後，便維持下行，於今年3月15日低見3.7元(宣布供股前低位)，歷時約五個月跌幅超過56%。之後兩日(3月16及17日)雖見股價回升，分別高見4.74和5.76元，較低位高出28.11%和55.68%，但從3月17日收於4.74元，未能突破5元來看，反映股價依舊疲弱，所以股價於3月27日跌至收報4.04元，合乎預期。參考52周最低收報3.71元 (見於今年3月15日) 較4.04元僅差8.89%，證明今次屬「低價供股」，因此如今供股價4.08元高於4.04元，卻不足1%，表明供股價吸引。供股價吸引的推論也可從包銷商身分得到確認，分別是建銀國際金融和大股東HNA FINANCE CO.,LTD. (於供股前佔權66.64%)，前者跟建銀國際證券同是建銀國際 (控股) 有限公司的附屬公司，所以兩者屬同系公司。上述大股東已將約7.36億股放在建銀國際證券 (見於3月28日中央結算系統數據)，佔其總持股量約7.56億股之97.31%。如今又以建銀國際金融作包銷商，認為香港國際建投與建銀國際 (控股) 有限公司的關係密切。

連環供股機會微

最後想指出供股也屬平常事，讀者毋須為此感到憂慮。我亦留意到按供股公告顯示的股權架構圖，應是大股東有意藉著供股大幅擴大股權佔比，最高可達大股東佔權上限75.00%，所以認為部署發動連環供股機會極微，同時也可視為供股價4.08元吸引的另一線索。至於沒有維持股價在4.08元或以上，對大股東來說沒有必要，因為既然有意收貨，股價對市場看來越不吸引就越有利，如今低於供股價，肯定無散戶願意進場。有心人若要托價散貨，最快於5月22日 (除權首日) 才會行動，不然較有可能是6月21日 (供股貨出爐) 或之後。我認為「供乾」機會大，最終有心人也要托價散貨，重上讀者的買入價4.8元是有機會的，若不失守3元，暫宜耐心持股守候。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

上述內容給讀者予以參考，絕不構成任何買賣股份建議。