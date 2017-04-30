即巿股評 港股直擊

粵海投資(00270)營業收入主要來自水資源業務，包括供水和污水處理供水，另亦供水序深圳、東莞及南沙，具獨特優勢；其餘收入則來自酒店、特許專櫃銷售佣金，以及電力和貨品銷售等。

截至去年12月底止，粵投全年純利42.12億港元，按年增長7.9%，在扣除物業公允值變動及稅務的影響，核心盈利為41.48億港元，增幅相若，每股核心盈利66.2港仙。同期營業額上升14.1%至104.6億港元，毛利率則減少1.2個百分點至65.8%。

粵投最為人熟悉的業務是其供水工程，除了供應香港食水外，還包括深圳及東莞地區，是最主要的收入來源。去年香港政府支付的水費按年增加6.4%至44.92億港元(預計2017年為47.78億港元，再增6.4%)，佔集團總收入42.9%；深圳及東莞地區的供水收入減少8.1%至11.64億港元，佔總收入11.1%。連同污水處理及相關水利工程業務，整個水資源業務收入增長10.3%至65.05億港元，佔比高達62.2%。

粵投近年併購動作較多，多向母公司粵海控股收購資產，包括於今年1月底向母企收購粵海置地(124)73.8%股權，總代價為33.58億元人民幣，當中25.19億元人民幣配股支付，涉及發行2.7億股，佔擴大後股本4.17%；餘額8.4億元人民幣以現金支付，並已獲股東特別大會獨立股東批准。交易完成後，粵海置地將成為集團的附屬公司，而母公司在粵投的股權將由54.6%增至56.5%。

下半年將與港府談及供水合約

粵海置地主要從事內地房地產業務，於深圳布心區擁有大量土地，由原有的啤酒廠，修改為擁有辦公室及商場的綜合性用途項目，於2021至2023年分期完成。收購粵海置地，無疑會攤薄粵投未來數年的每股盈利，但可即時提升每股資產，亦有助地產業務擴展至深圳。

粵投近年發展穩定，較令人擔心的是收購粵海置地將會增加非核心業務比重，與水資源業務缺乏協同效應，而地產項目亦涉及較多風險，乃「雙面刃」；另集團會在下半年更新香港的供水合約，費率增幅或有下調風險，將成為影響股價走勢的最根本因素。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期粵海投資2016、2017及2018年每股盈利為0.762元、0.809元及0.806港元，給予12個月目標價12.8港元，相當於今年預測市盈率16.35倍，評級「中性」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理