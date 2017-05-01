即巿股評 港股直擊

讀者羅先生問：「本月在11元買入1萬股中交建(01800)，等5月內地舉行『一帶一路』國際高峰論壇炒上，惟近日走勢似乎不對勁，請問中線走勢會如何，謝謝。」

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「不但中交建，很多國企股於三月初已見頂並逐步向下，即使近期大市累升超過600點，但其股價不升反跌，如鋼鐵股等。這都是一帶一路及經濟復甦概念中，應該要買入的股份，所以羅先生要小心一點。暫時來看，10.5元做了一個支持位，股份於10.5至11元波幅距間上落。走勢上肯定是不理想，若未有跌穿10.5元並能夠上破11元，才有望出現炒作。這個情況出現，一定要市況上破25000點或是內地出現一帶一路相關政策、加速推行的時間等消息出台才有得炒。現時可以定防守位置，若失守10.5元就先行止蝕，再等低位買入。」

譚智樂 耀才證券研究部高級分析員

「多謝提問。集團剛公布之首季經營數據，新簽合同金額為1,513億元人民幣(同下)，按年增長40%，但股價於公布首季經營數據後應聲下跌，或許市場早前對股份抱太大期望。筆者相信，在一帶一路及內地眾多『PPP項目』帶動下，基建股值得中線持有，以目前市盈率僅9.3倍計，即使調整空間亦不會太大，建議以10元作為止蝕位，目標上望12元。」

伊馬仕 信報投資研究部

「一帶一路屬中長線的國策，執行的過程相信會遇到不少困難及波節，要投機在相關股份其實並不容易。事實上，《華爾街日報》早前更認為受地緣政治問題，一帶一路作為一個投資項目，本身的回報並不吸引。但無論如何，一帶一路的具體細節仍有待5月舉行的峰會公布，因此市場暫對相關股份股份估計仍是抱持觀望態度。短線來看，中交建技術上無疑有轉弱跡象，但目前已回落至短線支持，而下個較明顯的支持位則在9.7元水平附近；然而，中線暫仍屬上升趨勢，但如果單一股份佔整體組合大高，可考慮降低比重，減輕心理負擔。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，[email protected] 析，建議每次提問不多於2隻股票。