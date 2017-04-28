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今日 13:53 港股直擊 即巿股評

【異動股】有線寬頻又落鑊 曾彈升13%

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將獲新投資者永升亞洲注資的有線寬頻(01097)，上周五復牌戲劇性倒升一成六，之後連跌四日，今日又見落鑊，一度升一成三，高見0.61元，最新升11.1%報0.6元，成交有近3800萬元。

有線寬頻主席兼行政總裁吳天海日前表示，已在股東周年大會上多番遊說小股東支持供股方案，現時得到的股東回應都十分正面，方案獲得支持的機會不低，若小股東通過，公司收費電視將在6月1日繼續投入服務，而奇妙電視亦將如期在5月14日晚上8時開台。

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