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今日 13:42 港股直擊 即巿股評

午後仍跌近百點 中銀香港暫錄5連升

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港股午後維持近百點跌幅，恒指最新報24606，跌92點。

國企指數報10236，跌24點或0.25%。

內地股市維持窄幅偏軟，上證指數報3144，跌7點或0.25%。

中移動(00941)今日有份拖累大市，最新跌0.9%報82.85元。

中銀香港(02388)最新升0.6%報31.95元，暫錄五連升。

油價在亞洲時段造好，紐約期油最新升1.1%報每桶49.51美元。「三桶油」暫以中海油(00883)表現最好，現升0.2%。

大市半日沽空金額為36.34億元，沽空比率10.75%。長城汽車(02333)半日沽空有2.81億元，沽空比率35.6%，最新報8.47元，跌5.2%。

盈富基金(02800)半日沽空有2.8億元，沽空比率39.9%，最新報24.8元，跌0.2%。

友邦保險(01299)半日沽空有1.99億元，沽空比率14.1%，股價午後跌幅收窄，最新報53.85元，跌1.2%。

恒生H股(02828)半日沽空有1.57億元，沽空比率16.4%，最新報103.0元，跌0.4%。

個股方面，有線寬頻(01097)上周五復牌戲劇性倒升一成六，之後連跌四日，今日又見落鑊，最新升11.1%報0.6元。

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