港股午後維持近百點跌幅，恒指最新報24606，跌92點。
國企指數報10236，跌24點或0.25%。
內地股市維持窄幅偏軟，上證指數報3144，跌7點或0.25%。
中移動(00941)今日有份拖累大市，最新跌0.9%報82.85元。
中銀香港(02388)最新升0.6%報31.95元，暫錄五連升。
油價在亞洲時段造好，紐約期油最新升1.1%報每桶49.51美元。「三桶油」暫以中海油(00883)表現最好，現升0.2%。
大市半日沽空金額為36.34億元，沽空比率10.75%。長城汽車(02333)半日沽空有2.81億元，沽空比率35.6%，最新報8.47元，跌5.2%。
盈富基金(02800)半日沽空有2.8億元，沽空比率39.9%，最新報24.8元，跌0.2%。
友邦保險(01299)半日沽空有1.99億元，沽空比率14.1%，股價午後跌幅收窄，最新報53.85元，跌1.2%。
恒生H股(02828)半日沽空有1.57億元，沽空比率16.4%，最新報103.0元，跌0.4%。
個股方面，有線寬頻(01097)上周五復牌戲劇性倒升一成六，之後連跌四日，今日又見落鑊，最新升11.1%報0.6元。