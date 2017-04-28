即巿股評 港股直擊

噚日港股補完24455裂口，下半場再創今年新高，連升4個交易日累計進賬超過600點。到咗今日真係要抖抖，加埋下星期夾住兩日假期，缸邊友入市態度唔慌積極。恒指低開7點，曾見過24697點半日高，但都係冇升過，果然阿Man估中係國指抽後腿，雖然國指今日跌得較恒指少，但國指仲係有啲樣衰係事實。半日恒指最多跌134點，低見24563點，中午收報24588點，跌110點或0.5%；國企指數報10234點，跌26點或0.3%。

不過港股呢個星期扭轉之前弱勢行得番上嚟24500樓上，呢個水平應該守得住，加埋場外結算同月結因素，斷估今日下半場唔會再大跌，除非內地股市跳樓。港股算唔算完成調整再突破向上，暫時未能夠確認，阿Man都係寧買貴，莫買錯，等個市企穩喺24700之上，先可以確定再展升浪。

呢個月一直都話炒股唔炒市，科技股係王道，即使今日龍頭騰訊(00700)有啲腳軟，回咗0.7%，但仍有其他科網股再創新高。好似唉豬豬(00799)繼續有北水捧場，今日再創新高12.6元，其後升勢回順，半場報收12.18元，升2.5%。科網股抖抖，輪到手機設備股接力，兩大皇牌瑞聲科技(02018)同舜宇光學(02382)雙雙創上市新高，前者高見114.7元，半場報收113元升勢回順；後者則再爆多3.7%，半日就企喺上市新高65.3元收市。其餘比亞迪電子(00285)、信利國際(00732)、通達集團(00698)都逆市上升。

半導體股亦有睇頭，呢期唔少科技股批完都死死吓，唯獨ASM太平洋(00522)例外，批完仲有得去，今早見埋5年高位117.8元，半日升4.4%報收117.1元。半導體股大翻身，中芯國際(00981)相對落後，半場升逾5%，走勢喺成交配合下突破，呢轉點都要試一試10.35元100日線，如能衝破有條件去番高位12元。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)