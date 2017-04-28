港股直擊 即巿股評

隔晚美股窄幅高收，港股連升四日、飆高656點後，今早欠缺上升動力，高位回吐。昨日領漲大市的友邦(01299)和騰訊(00700)今早亦見調整。

恒指低開7點，甫開曾僅跌1點，見24697點半日高，跌勢其後轉急，半日最多跌134點，見24563點。恒指中午收報24588點，跌110點或0.5%，大市成交額338.03億元。

國企指數報10234點，跌26點或0.3%。

A股兩市半日偏軟，滬指和深指跌約0.34%。

藍籌股方面，昨日創逾兩年高的友邦回吐2%；昨日破頂的騰訊亦回吐0.7%；中移動(00941)跌0.8%；港交所(00388)除息，半日跌0.3%。季績中資金融股個別發展，建行(00939)跌0.3%；國壽(02628)無起跌；平保(02318)跌0.5%；今日公布季績的交行(03328)跌1.3%。相反，滙控(00005)升0.1%；恒生(00011)升0.4%；中銀香港(02388)升0.6%。

焦點板塊

手機零件商：逆市爬升，瑞聲科技(02018)曾見114.7元創上市新高，半日升4.2%，為表現最好藍籌。舜宇光學(02382)半日收報65.3元創上市新高，半日升3.7%，成交額2.56億元。另外，比亞迪電子(00285)升1%；信利國際(00732)升1.6%；半導體生產商ASM太平洋(00522)創5年高，半日升4.4%。

本地地產股：運房局預期未來3至4年可提供私人住宅單位數目增至9.6萬伙，再創新高。同時，差餉物業估價署資料顯示3月住宅樓價指數再創新高。本地地產股個別走，新地(00016)跌0.4%；會德豐(00020)跌1.9%；九倉(00004)跌0.4%；新世界發展(00017)跌0.9%；恒地(00012)跌0.2%。相反，長實地產(01113)升0.8%；信置(00083)升0.3%。

汽車股：季績股跑輸，長汽(02333)首季少賺18.42%，遭瑞信和高盛降目標價，股價早段曾挫6.9%，半日跌4.8%，為表現最差國指成分股，其A股跌3.74%。北汽(01958)首季多賺56%，股價半日跌3.4%。今日公季業績的比亞迪(01211)跌0.5%。相反，同樣今日公布季績的廣汽(02238)表現反覆，曾跌3.3%，半日升0.2%。吉利(00135)升0.8%。昨日因主席請辭、收市重挫10.97%的零件商敏實集團(00425)曾彈逾半成，半日升3.2%。

中資航空股：全線向下，國航(00753)首季少賺四成，一度挫4.5%，半日僅跌0.7%，A股(601111.SH)跌2.1%。東方航空(00670)首季盈利按年增8.3%，股價跌2.6%，暫時連跌第4日，其A股(600115.SH)跌1.52%。今日將公布季績的南航(01055)跌3%，其A股(600029.SH)跌1.29%。

焦點股份

中國聖牧奶業(01432)：今早復牌曾挫14.4%，半日挫13.8%。集團公布，伊利(600887.SH)入主的買賣協議，因交易之先決條件尚未全部達成，特別是未收到商務部反壟斷局對經營者集中申報的批准，買賣協議已終止，要約失效。

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