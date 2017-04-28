港股直擊 即巿股評

中國聖牧奶業(01432)今早復牌，股價急挫，暫時最多跌13.3%，見1.69元創近8個月低，現跌12.3%，成交額1.63億元。

集團公布，伊利(600887.SH)入主的買賣協議，因交易之先決條件尚未全部達成，特別是未收到商務部反壟斷局對經營者集中申報的批准，買賣協議已終止，要約失效。

集團強調，交易終止不影響公司作為中國領先的有機牛奶供應商的地位，以及與伊利之業界夥伴關係。

伊利跌2.64%。

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