即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後急回，跌至24455點後反彈，全日波幅262點。恒指收報24698點，升120點或0.49%，成交金額 763.08億元。國指收報10261點，跌56點或0.55%；上證收報3152點，升11點或0.36%。國指跑輸恒指及A股。

恒指呈3連陽走勢，再次出現「吊頸」形態，而且下影線甚長，反映24500水平的支持不少。恒指最高升至24717點，創2015年8月12日以來高位。若能企穩在24600水平之上，中線目標可上望26000水平。不過，期指結算日的走勢一般不能作準，宜多觀察幾個交易日。

4月期指估計結算價為24613點。5月期指的未平倉總數為136757張，未平倉淨數為42926張，未平淨佔未平總的比例為31.4%，高於4月的27.4%，料5月恒指走勢略改善。

多間中資股公布季度業績，其中中石化(00386)一季度純利上升1.7倍至人民幣166.33億元，主要受惠於油價上升推高上游盈利。另方面，集團批准銷售公司改制並於境外上市方案，擬發行股份占總股本 的10%。

歐洲央行議息後，決定維持刺激措施不變。行長德拉吉指經濟復甦廣泛，但通脹壓力仍疲弱，故不考慮減碼刺激措施。

美國總統特朗普簽署行政備忘錄，啟動對進口鋁的調查，表示美國鋁生產行業一直以來都受到不公平外貿的傷害。消息或利淡鋁業板塊。美股中的科技類股份業績勝預期，但三大指數個別發展。今早亞太股市個別發展，夜期及ADR下跌，料恒指走勢向淡，有機會失守24600水平。

個股介紹：

維達(03331) 的主要業務為在中國從事為生產衛生紙產品及個人護理用品。

集團在截至2017年3月底止的第一季度，錄得收益31.04億元，增長21.3%（自然增長為7.0%），其中25.12億元來自紙巾分部及5.92億元來自個人護理分部。毛利9.45億元，增長20.8%；毛利率同比下跌0.2個百分點至30.4%。經營溢利2.93億元，按年增23.2%。息稅折舊攤銷前溢利4.80億元，增加27.9%至；息稅折舊攤銷前溢利率上升0.8個百分點至15.5%。

參考彭博數據，集團的2017年預測市盈率為23.68倍，周息率1.17%。股份昨收15.7元，上望16.78元，止損設於15.2元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。