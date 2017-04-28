港股直擊 即巿股評

隔晚美股窄幅高收，納指再創盤中新高。港股連升4日、累飆656點，惟成交動能未見配合，昨日下跌股份數目亦較多，恒指今日或於高位整固。多隻重磅股公布首季業績。

納指曾見6050點創盤中紀錄新高，收市升23點或0.39%，報6048。道瓊斯工業平均指數升6點或0.03%，收報20981點。標準普爾500指數升1點或0.06%，收市報2388點。另外，美國今晚將公布首季GDP。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報64.47元，較本港上日收市升0.07元；國壽(02628)ADR收報23.54元，跌0.21元；中國鋁業(02600)ADR收報3.86元，跌0.03元；中石化(00386)收報6.34元，無起跌；中石油(00857)ADR收報5.48元，跌0.01元；中海油(00883)ADR收報8.91元，跌0.13元；中移動(00941)ADR收報83.1元，跌0.5元；聯通(00762)ADR收報10.2元，升0.04元；中電信(00728)ADR收報3.83元，無升跌。

ADR港股比例指數收報24628點，跌70點或0.29%。夜市期指收報24518點，跌38點，較恒指昨日收市低水180點。恒指昨收報24698點，升120點或0.5%，創2015年7月24日以來收市新高，連升4日，累飆656點或2.7%。今日4月最後一個交易日，下周一有勞動節假期，周三有佛誕假，全周只有三個交易天，相信今日開始假期觀望氣氛濃厚。

焦點板塊

中資金融股：內險股近期走勢較好，內銀則相對落後，昨日收市後，多家公司公布季績。平保(02318)首季歸屬於母公司股東的淨利潤230.53億元人民幣，按年上升11.37%，壽險業務實現新業務價值212.64億元，增長60%。國壽(02628)首季股東應佔淨利潤61.49億元人民幣‧下同)，按年增長17.1%，集團又將以每股不超過7.01元人民幣，認購約18.7億股廣發銀行擬增發股份，涉資132億元人民幣。內銀方面，建設銀行(00939)首季股東應佔溢利700.12億元人民幣，按年增長3.03%。招商銀行(03968)首季多賺8.87%。券商方面，海通證券(06837)首季多賺27.7%；廣發証券(01776)首季多賺18.44%。另外，中共中央政治局日前召開金融風險學習會議，國家主席習近平把金融安全列作國家安全重要組成部分，市場憂慮監管將進一步加強。

石油相關股：多家公司公布季績，中石化(00386)首季按中國企業會計準則盈利166.33億元人民幣，按年飆1.69倍，另外集團附屬以約16.82億美元(131.16億港元)向BP化工收購上海賽科50%股權。中石油(00857)首季股東應佔盈利57.01億元人民幣，按年轉虧為盈。中海油(00883)首季營業收入404.78億元人民幣，按年增長56.78%。上石化(00338)首季歸屬於上市公司股東的淨利潤19.29億元人民幣，按年上升68.42%。另外，隔晚國際油價跌至近一個月低位。

科網軟件股：隔晚美國納指再創新高，收市後Alphabet、亞馬遜、微軟與英特爾等公司公布上季業績，前兩者勝預期，微軟和英特爾表現則遜市場預期。本港科網股近期強勢，騰訊(00700)和IGG(00799)連番創上市新高，留意今日走勢。

焦點股份

美高梅中國(02282)：今年第一季收益淨額為5.02億美元，較去年同期增加7%；經調整EBITDA為1.43億美元，按年增加25%。

中國交通建設(01800)：截至3月底止首季盈利31.41億元人民幣，按年增36.22%；每股盈利0.19元人民幣。期內，營業收入826.99億元人民幣，按年增0.15%。

萬科企業(02202)：首季股東應佔盈利6.95億元人民幣按年下跌16.54%，每股盈利6.3分人民幣。期內，收入180.59億元人民幣，按年上升31.73%。

另外，今日和本周末續有多家公司公布季績，包括：工行(01398)、郵儲行(01658)、太保(02601)、新華保險(01336)、交行(03328)、信証(06030)、國泰君安証券(02611) 、廣汽(02238)、比亞迪(01211)、中鐵建(01186)、中鐵(00390)和神華(01088)等。

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