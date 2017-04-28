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美國總統特朗普聲稱的史上最大規模減稅方案終於出爐。聯邦政府周三(26日)公布只有一頁紙的稅務改革計劃，其中較值得留意的，是企業利得稅率將由35%大幅降至15%，據估計，美企囤積在海外避稅天堂的款項高達2.6萬億美元，為了鼓勵這筆資金回流，白宮建議徵收一次性的最低稅率。

然而，由於整個稅改計劃非常龐大，同時又缺乏詳細闡釋，令投資者對於稅改方案究竟能刺激企業盈利增長多少、美企股價還有多少上升空間等問題產生懷疑，稅改公布後，美股隨即從高位回落，收市微跌。

稅改方案也未有透露政府減稅後將從何處獲得新的收入來源，怎樣填補本已巨大的財政赤字。若未來預算赤字進一步擴大，或會成為國會通過該計劃的強大阻力。

根據非黨派組織聯邦預算問責委員會(CRFB)最新估算，從已公布的稅改細節來看，計劃可能導致美國聯邦政府於未來10年內錄得達5.5萬億美元(區間為3萬億至7萬億美元)的收入損失；若再計及期內的利息支出，有關損失更高達6.2萬億美元。

按此推算，聯邦政府總債務規模至2027年將達到31萬億美元，相當於國債對國內生產總值比率(Debt to GDP ratio)的111%，較美國國會預算辦公室(CBO)上月底發表報告預測的89%還要高逾20個百分點。

粗略估計，為支持這一稅改計劃，美國經濟今後每年需要維持4.5%或以上的增長速度，惟這是自上世紀七十年代初以來從未出現過的高增長水平。

更重要的是，特朗普面臨的最大挑戰在於稅改將導致美國債務大幅超出上限。從2008年至今，美國債務上限共提高過11次，每次平均增加約7500萬美元，調升幅度最高的一次在2010年2月，達1.9萬億美元。

換句話說，以美國現時的債務上限19萬億美元計，要滿足稅改計劃可能造成的31萬億美元債務規模，未來10年約需提高上限6至16次。考慮到共和黨在兩院(特別是參議院)未有絕對優勢(即使共和黨在參眾兩院佔據多數席位，惟特朗普就任總統至今在廢除奧巴馬醫改等重大法案上均未能取得成功)，相信特朗普政府要在充滿爭議下落實稅改方案，絕非易事。

港股方面，恒指連升3天飆逾500點後，昨在期指結算日表現反覆造好，創逾20個月高位，不過大市升勢未見全面。恒指收報24698點，升120點(0.5%)，大市成交額763億元。

從技術走勢來看，恒指經過連日上揚，不但升穿24400點成交量密集區頂部，且明顯突破3月21日高位24656點至今之下降趨勢線【圖】，意味早前的調整浪很大機會已結束。恒指技術指標MACD於0軸之上升穿訊號線，可視作短期買入訊號，上方阻力參考下一個較大型成交量密集區頂部約25300點附近位置。

信報投資研究部

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