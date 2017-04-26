證監會最近曾就聯合醫務(00722)之股權分布進行查訊，發現該公司於4月5日，有16名股東合共持有約1.52億股，佔該公司已發行股本的20.67%。有關股權連同5名主要股東共持有約5.11億股(佔已發行股份69.43%)，相當於該公司當日已發行股份總額的90.09%。因此，該公司只有7295.6萬股，佔已發行股份的9.91%，由其他投資者持有。
該股今日收報3.58元，升12.6%，成交股數1380萬股，成交金額4620萬元，較3月10日的收市價1.3元高出1.75倍。
證監會最近曾就聯合醫務(00722)之股權分布進行查訊，發現該公司於4月5日，有16名股東合共持有約1.52億股，佔該公司已發行股本的20.67%。有關股權連同5名主要股東共持有約5.11億股(佔已發行股份69.43%)，相當於該公司當日已發行股份總額的90.09%。因此，該公司只有7295.6萬股，佔已發行股份的9.91%，由其他投資者持有。
該股今日收報3.58元，升12.6%，成交股數1380萬股，成交金額4620萬元，較3月10日的收市價1.3元高出1.75倍。
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