港股直擊 即巿股評

隔晚美股窄幅低收，港股3連升後，在重磅藍籌推動下於期指結算日升至21個月新高。首季業績強勁的友邦(01299)更創2015年「港股大時代」以來新高。不過大市下跌股份較多，成交額亦見縮減。

恒指高開84點，報24663點，即突破上月高位24656點，甫開升幅收窄，10時後曾挫123點，見24455點全日低，之後反覆，半日收市前一度轉升，中午跌3點，午後在個別重磅藍籌帶動下，最多升139點，見24717點，創逾20個月新高。恒指收報24698點，升120點或0.5%，創2015年7月24日以來收市新高。恒指連升第4日，累飆656點或2.7%。大市今日有逾850隻股份下跌，上升股逾500隻。

全日成交額763.08億元，較上日減少約23.17億元。

國企指數收報10261點，跌56點或0.6%。

今日為期貨結算日，5月期指收市升86點或0.35%，報24556點，低水142點。

A股靠穩，滬指升0.36%；深指升0.24%。兩市成交額約5210億元人民幣。

歐洲三大股市偏軟；美國道指期貨最新升8點，報20913。

藍籌股方面，友邦公布首季業績後表現強勢，瑞銀指集團首季中港新業務價值增長令人驚喜，午後曾見54.8元，創2015年4月9日以來、逾兩年新高，收市急升6.2%，為表現最好藍籌，獨力貢獻大市118點；騰訊(00700)旗下騰訊音樂傳啟動上市計劃，股價曾見245元創上市新高，收市升1.2%；滙控(00005)升0.5%。另外，瑞聲科技(02018)升1.7%；國泰(00293)升1.2%。相反，今日公布業績的中石化(00386)跌1.4%；聯想(00992)跌1.4%；吉利(00175)跌1.5%。

焦點板塊

濠賭股：昨日造好的濠賭股全線回吐，金沙中國(01928)首季多賺11.9%，績後遭野村下調評級至「減持」，股價跌3.5%，為跌幅最大藍籌；銀娛(00027)跌2.6%；澳博(00880)跌1.7%；美高梅中國(02282)跌2%；永利澳門(01128)跌3%。另外，德銀最新把濠賭股行業評級由「增持」降至「中性」，指股價已反映業務復甦預期，並把4隻濠賭股評級由「買入」降至「持有」，包括：金沙中國、銀娛、澳博和美高梅中國。

內銀股：多股跑輸大市，民生銀行(01988)曾挫近半成，收市跌1.5%，其A股升2.08%，集團首季收入按年跌近一成，富瑞預期未來幾季經營更為困難，建議轉投更質優內銀。另外，今日公布首季業績的建行(00939)跌0.5%；工行(01398)跌0.6%；農行(01288)跌0.8%；招行(03968)跌2.6%。

內房股：主要股份全線受壓，藍籌的中海外(00688)跌0.9%；中國恒大(03333)連續兩日急吐，收市挫5.5%；萬科(02202)今日公布首季業績，收市跌1.7%；碧桂園(02007)跌4.2%；龍湖地產(00960)跌2.1%；世茂房地產(00813)跌2.8%；融創中國(01918)跌2.4%；龍光地產(03380)跌3.3%。

鐵建及建材股：另一逆市跌幅較大板塊，安徽海螺(00914)挫3.8%，為跌幅最大藍籌；中交建(01800)跌2.2%；中鐵建(01186)跌1.3%；中國建築(03311)跌1.3%；華潤水泥(01313)跌2.1%；聯塑(02128)跌2%。另外，廣深鐵路(00525)首季純利跌13.5%，股價挫7.7%，其A股跌4.4%，中金把集團評級降至「持有」，目標價下調至4.63元。

焦點股份

渣打集團(02888)：首季除稅前法定溢利為9.9億美元，按年增長98%；按季則扭虧。券商看法繼續分歧，高盛把目標價由68元上調至70元，維持「中性」評級；花旗維持「買入」評級和目標價79.98元不變。渣打曾升5.9%，收市升4.8%，成交額近6.31億元。

敏實集團(00425)：低開近9.9%，甫開曾挫17.2%，收市跌11%報28元，成交額達16.41億元。集團公布，創辦人兼大股東秦榮華將重新出任主席兼執行董事，並同時出任行政總裁，9月1日起生效。現時主席石建輝因追尋其他事業機會，將辭去公司執行董事、董事會主席兼行政總裁之職務，於8月31起生效。

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