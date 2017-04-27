今日「滬港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘78.98億元人民幣，用26.02億元或24.78%，額度使用為超過兩個月來最多，反映南下資金買盤力度進一步增強。
「深港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘102.11億元人民幣，用2.89億元或2.75%。
莎莎國際(00178)股價今日升7.14%，為表現最好滬／深「港股通」股份。敏實集團(00425)股價今日跌10.97%，為表現最差「港股通」股份。
今日「滬港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘78.98億元人民幣，用26.02億元或24.78%，額度使用為超過兩個月來最多，反映南下資金買盤力度進一步增強。
「深港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘102.11億元人民幣，用2.89億元或2.75%。
莎莎國際(00178)股價今日升7.14%，為表現最好滬／深「港股通」股份。敏實集團(00425)股價今日跌10.97%，為表現最差「港股通」股份。
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