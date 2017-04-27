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中國聯通(00762)公布，自5月1日起，大幅調低「一帶一路」區域國際漫遊收費。語音漫遊收費平均降幅52%，最大降幅達86%；數據漫遊收費平均降幅75%，最大降幅高達97%。

語音漫遊收費調整涉及俄羅斯、斯里蘭卡、汶萊、緬甸、伊朗、烏克蘭、阿富汗等17個國家和地區，其中，大部分語音收費在每分鐘3元以內。

數據漫遊收費調整涉及緬甸、汶萊、阿聯酋、伊朗、烏克蘭、孟加拉、斯里蘭卡、阿富汗等19個國家和地區。

此外，聯通在43個國家推出全日套餐，53個國家數據收費在每GB 5元以內。