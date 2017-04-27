即巿股評 港股直擊

噚日講過港股仍有條件挑戰高位，今日半場即做畀你睇，只係恒指高開見24663點超過20日新高之後，因結算關係要鎖住24600呢個range，所以借住內地股市插水，急急回落順手補埋噚日開市個裂口24455點。恒指半場收番24575點，微跌3點，話咗結算要壓住喺24600樓下，要再突破穿頂，最快都要等3點之後。甚至要過埋下星期兩日假期，港股先可以確定上落。

雖然阿Man對後市唔係睇淡，但國指走勢仍有隱憂，無論日線、周線抑或月線圖，始終未能收復多條移動平均線，內地股市受反貪腐升級，針對金融業大開殺戒，多個財金高官下馬所影響，弱於全球股市，上證3100點岌岌可危，今朝一度失守此關。國指半場跌咗64點，報收10253點，落後恒指一大截，隨時抽住港股後腿。

今日騰訊(00700)行人止步冇再創新高，少咗佢撐住個市，恒指能夠力保不失高位結算，全靠友邦(01299)交出一份亮麗季度業績，股價高開5.4%見過一個高位54.05元，半場報收53.7元升4.6%。而大笨象(00005)同渣打(02888)亦繼續升，前者升0.2%，後者同樣季度業績超預期，股價勁升3.8%。不過噚日阿Man提過嘅中石化(00386)，公布季度業績前跌2%，君子不立危牆下，既然走勢麻麻，都係走為上着。

噚日係威係勢嘅濠賭股，升勢未能延續全線仆直，皆因德銀出報告唱淡，行業評級由「增持」降至「中性」，皆因股價已反映業務復甦預期，並把4隻濠賭股評級由「買入」降至「持有」，包括：金沙中國(01928)、銀娛(00027)、澳博(00880)跟美高梅中國(02282)。不過阿Man睇好呢個板塊全年表現，等股份跌定可以吼住上車。內銀股幾乎全部跑輸大市，阿爺要向金融業開刀，內銀股唔多唔少受影響，內銀股將陸續公布首季業績，留意各內銀個別業績表現如何。不過買股揀龍頭，要投資呢個板塊，都係建行(00939)、工行(01398)同中行(03988)最穩陣。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)