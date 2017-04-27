港股直擊 即巿股評

港股連升3日、累飆逾500點後，於期指結算日表現反覆，恒指創逾20個月高後好淡爭持。多隻重磅股發表業績後見異動。

恒指高開84點，報24663點創逾20個月新高，甫開升幅收窄，10時後曾挫123點，見24455點半日低，之後跌幅收窄，半日收市升一度轉升。恒指中午收報24575點，跌3點，大市成交額394.26億元。

國企指數跑輸，中午收報10253點，跌64點或0.6%。

A股，滬指跌0.4%；深指跌0.71%。

藍籌股方面，友邦(01299)公布首季業績後今早強勢，半日急升4.7%，為表現最好藍籌，瑞銀指集團首季中港新業務價值增長令人驚喜，維持「買入」評級。另外，滙控(00005)升0.2%；平保(02318)升0.9%；國壽(02628)升0.4%。相反，中石化(00386)今日公布首季業績，半日跌2%；中移動(00941)跌0.5%；吉利(00175)跌2.2%。

焦點板塊

濠賭股：昨日造好的濠賭股全線回吐，金沙中國(01928)首季多賺11.9%，績後遭野村下調評級至「減持」，股價跌3.3%跌幅最大藍籌；銀娛(00027)跌2.8%；澳博(00880)跌2.5%；美高梅中國(02282)跌3.1%；新濠國際(00200)跌1.4%；永利澳門(01128)跌2.5%。另外，德銀最新把濠賭股行業評級由「增持」降至「中性」，指股價已反映業務復甦預期，並把4隻濠賭股評級由「買入」降至「持有」，包括：金沙中國、銀娛、澳博和美高梅中國。

內銀股：多股跑輸大市，民生銀行(01988)曾挫近半成，半日跌1.6%，其A股升1.3%，集團首季淨利潤按年增長3.6%，惟期內收入按年跌近一成，富瑞預期民行未來幾季經營更為困難，建議轉投質優內銀。另外，今日公布首季業績的建行(00939)跌0.9%；工行(01398)跌0.6%；農行(01288)跌0.8%；招行(03698)跌2.1%。

焦點股份

渣打集團(02888)：首季除稅前法定溢利為9.9億美元，按年增長98%；按季則扭虧。券商看法繼續分歧，高盛把目標價由68元上調至70元，維持「中性」評級；花旗維持「買入」評級和目標價79.98元不變。渣打半日升3.9%，成交額近3億元。

敏實集團(00425)：低開近9.9%，甫開曾挫17.2%，半日跌11%報28元，成交額達9.05億元。集團公布，創辦人兼大股東秦榮華將重新出任主席兼執行董事，並同時出任行政總裁，9月1日起生效。現時主席石建輝因追尋其他事業機會，將辭去其公司執行董事、董事會主席兼行政總裁之職務，於8月31起生效。

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