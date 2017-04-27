港股直擊 即巿股評

友邦保險(01299)首季營運數據好過市場預期帶動下，港股今早創逾20個月高位，惟之後一度倒跌，好淡爭持。

港股今日為期指結算日，恒指高開84點，報24663，突破3月21日24656點高位，創2015年8月11日以來，即超過20個月高位；國企指數低開9點，報10307。開市後恒指升幅隨即收窄，兩分半鐘後倒跌，暫時見最多跌33點，低見24544。截至9時49分，恒指跌1點，報94576。

內地股市向下，上證指數報3120，跌20點或0.66%。

友邦首季度新業務價按實質滙率計增長53%，創2010年上市以來季度新高，股價今早裂口高開5.4%，報54.05元，最新升4.9%，報53.8元。

騰訊(00700)昨日創新高後倒跌，今早窄幅靠穩，最新報242.4元，升0.3%。

建行(00939)及平保(02318)今日將公布首季業績，今早表現各異，建行跌1.1%，報6.3元；平保則升1%，報44元。

金沙中國(01928)首季業績公布後受壓，最新跌3.4%，報35.6元，遭野村下調評級至「減持」。

渣打(02888)季績好過市場預期，按季扭虧為盈，股價高開4.2%，報75元，現升4%，報74.9元。

敏實集團(00425)今早大跌一成六，最新成交激增至逾2億元。