港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)策略師李惠嫻表示，耐世特(01316)股價於3月16日開始回吐，形成短期下降通道，昨日股價急升6.4%，收報12.56元，創52周新高。

她續稱，昨日股價以大陽燭上破下降通道頂部，以及3月16日高位12.36元，呈現持續尋頂形態。昨日股份成交額高於過去一個月的日均成交，MACD出現「雙牛買入」的利好訊號，顯示上升動力增強。

李惠嫻相信，股價初步支持為20天線(約11.48元)，關鍵支持為11.00元。

她補充，預期有關目標將在約1個月達到。