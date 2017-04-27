即巿股評 港股直擊

昨日恒指高開後走勢反覆，尾市1分鐘突抽高，全日波幅122點。恒指收報24578點，升122點或0.5%，成交金額786.25億元。國指收報10317點，升45點或0.44%；上證收報3140點，升6點或0.2%。兩市合計成交4307億元。三個指數都上升，當中以港股表現較佳。

恒指呈2連陽走勢，以近「十字星」收市；指數最高升至24637點，創3月22日以來高位。恒指升穿保歷加通道頂部，短線MACD升穿長線MACD，兩者差距由負轉正，走勢轉強。

中國1-3月國有企業利潤總額5873.1億元人民幣，同比成長37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企業利潤總額4261.1億元人民幣，同比增長27.1%，地方國企利潤總額1612億元人民幣，同比增長74.3%。期內，石油、煤炭、鋼鐵等去年同期虧損的行業繼續保持盈利；石化和交通等行業實現利潤同比增幅較大；電力等行業實現利潤同比降幅較大。

美國總統特朗普公布美國史上「最大規模減稅計劃」，其中包括將企業所得稅率降至15%，並提出對美國企業放在海外的約2.6萬億美元盈利一次性徵稅。Politico引述美國白宮不具名官員報道，美國政府起草退出北美自由貿易協定的命令，可能在本周末或下周初公布；利淡墨西哥披索和加元滙價。美股三大指數先升後回軟，道指更倒跌；今早亞太股市偏軟，夜期上升但ADR下跌，加上是日期指結算，料恒指走勢反覆，料在保歷加通道頂部 (約24547)水平爭持。

個股介紹：

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集團在2016財年錄得收入37.22億元人民幣，升27.5%；毛利7.16億元人民幣，升34.8%。純利2.86億元人民幣，升44.3%；淨利率為7.7%，較去年同期高出0.9個百分點，率達到集團的歷史新高。每股基本盈利0.121元；派末期息4港仙。

參考彭博數據，集團的2017年預測市盈率為19.56倍，周息率1.85%。股份昨收2.96元，上望3.25元，止損設於2.9元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。